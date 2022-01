Des scènes de générique de No Way Home viennent d’être révélées

Spider-Man: No Way Home fait toujours un tabac au box-office, approchant près de 1,4 milliard de dollars dans le monde en moins de trois semaines. Et le film n’a pas encore été diffusé dans certains pays où la sortie a été retardée en raison de la pandémie. Cela en fait l’histoire de Spider-Man la plus réussie à ce jour et l’aventure MCU Spider-Man la plus populaire. Cela signifie également que le bavardage No Way Home est toujours omniprésent, car les personnes impliquées dans la réalisation du film peuvent en parler librement, sans se soucier des spoilers. C’est ainsi que nous savons que No Way Home a peut-être présenté quelques scènes de générique incroyables qui ont fini par être supprimées.

De toute évidence, de gros spoils suivront ci-dessous si vous n’avez pas vu No Way Home. Vous feriez mieux d’éviter ces détails de la scène des crédits No Way Home jusqu’à ce que vous puissiez regarder le film.

Les scénaristes de No Way Home, Erik Sommers et Chris McKenna, ont expliqué il y a quelques jours que le trou de l’intrigue lié aux sorts du film n’est pas vraiment un trou de l’intrigue du tout. Le film a cependant quelques problèmes qui ennuieront certains fans. Ce sont les trous de l’intrigue No Way Home dont Sony et Marvel devraient s’inquiéter.

Sommers et McKenna ont également répondu à des questions sur les futurs films de Spider-Man dans la même interview avec Variety. C’est là que les idées de la scène des crédits No Way Home sont apparues.

McKenna et Sommers ont évoqué la possibilité de faire un autre film de Spider-Man avec Tom Holland, bien qu’ils n’aient divulgué aucun détail. Il y a quelques jours, Kevin Feige et Amy Pascal ont confirmé qu’ils en étaient aux premiers stades de la découverte de Spider-Man 4.

Tom Holland ne s’engagera pas dans la spéculation pour le moment. Mais on s’attend généralement à ce que sa version de Peter Parker continue d’apparaître dans le MCU après No Way Home.

Spider-Man : No Way Home sortira le 17 décembre 2021. Source de l’image : Sony Pictures

La scène des crédits No Way Home que nous n’avons pas eue

Les scénaristes ont également déclaré qu’ils souhaiteraient continuer à voir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans les futurs films de Spider-Man. « J’espère bien! » McKenna a déclaré, révélant que les scénaristes voulaient que les précédents acteurs de Spider-Man apparaissent dans les scènes de générique.

« J’aimerais voir plus de leur voyage. Nous avons même parlé de « Oh, nous pourrions faire un [credits scene] avec celui-ci! On pourrait faire un tag avec celui-là !’”

« Pouvons-nous faire une émission télévisée avec les deux qui voyagent dans une camionnette pour résoudre des mystères ? » a plaisanté Sommers. « Comme, ‘Non, vous n’étiez pas censé dire ça.’ McKenna intervint. « Nous faisons Tobey et Andrew dans une camionnette allant de ville en ville! »

Blague à part, les fans sont manifestement intéressés à voir davantage Holland, Maguire et Garfield dans les futurs films, y compris différents épisodes de Spiderverse en direct.

En ce qui concerne les scènes post-crédits de No Way Home, nous savons ce que Sony et Marvel ont choisi. La première scène de générique est quelque chose qui a fuité encore et encore avant la première. Eddie Brock et Venom (Tom Hardy) apparaissent dans celui-là. C’est une réponse directe à la scène des crédits de Venom 2 qui mettait en vedette Spider-Man de Tom Holland. C’est le genre de connexion Sony Spider-Man Universe (SSU) dont Sony a désespérément besoin.

La deuxième scène de générique du film est la première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie qui taquine la prochaine aventure de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).