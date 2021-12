Des scènes de No Way Home ont été publiées en ligne dans une fuite massive

Spider-Man: No Way Home sortira en salles cette semaine, certains pays publiant le film MCU très attendu dès mercredi. La plupart des marchés lanceront les premières projections jeudi, avant la date de sortie officielle de vendredi. C’est à ce moment-là que vous saurez enfin si le grand spoiler No Way Home que tout le monde connaît est exact ou non. Et vous comprendrez comment se termine le nouveau film Spider-Man ainsi que ce que cela signifie pour le MCU. Mais si vous ne pouvez pas attendre et que les spoilers massifs ne vous dérangent pas, vous pouvez regarder certaines des meilleures scènes de No Way Home en ce moment, car elles ont été publiées en ligne dans une énorme fuite.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous rappellerons notre critique sans spoiler de Spider-Man: No Way Home. C’est le récapitulatif de No Way Home que vous devriez lire si vous voulez éviter les spoilers. De plus, vous voudrez rester en dehors des réseaux sociaux pendant quelques jours jusqu’à ce que vous puissiez voir le film.

C’est votre dernière chance d’éviter les fuites majeures qui s’ensuivent. Le prochain clip mettant en vedette Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon demandant aux fans de ne pas gâcher le film est la dernière chose que vous verrez avant les gros spoilers.

PAS DE SPOILERS. Ne soyez pas cette personne. Si vous voulez être encore plus en sécurité, arrêtez de lire les commentaires, coupez le son des mots-clés et évitez les réseaux sociaux dès aujourd’hui ! Regardez #SpiderManNoWayHome pour découvrir ce qui se passe pour vous-même lorsque le film sort en salles jeudi ! pic.twitter.com/6ZXTob7wSr – Sony Pictures (@SonyPictures) 13 décembre 2021

Les gros spoilers de Spider-Man

Avant de regarder les scènes de Spider-Man: No Way Home divulguées qui ont trouvé leur chemin en ligne, nous vous rappellerons comment tout a commencé.

Depuis le début de cette année, nous parlons d’une chose et d’une seule en ce qui concerne le troisième film Spider-Man du MCU. No Way Home est une aventure multivers mettant en vedette trois variantes de Spider-Man : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

C’est le grand secret que tout le monde connaît déjà avant la première de No Way Home.

Les fuites massives que nous avons vues depuis août ont prouvé que Maguire et Garfield sont de retour en tant que variantes de Spider-Man. Mis à part le trio Holland-Maguire-Garfield, nous avons eu deux autres camées No Way Home significatifs qui ont continué à apparaître dans les rumeurs. Venom (Tom Hardy) semble évident compte tenu de ce que Sony a fait avec la suite de Venom. L’autre est Daredevil de Charlie Cox – Marvel a récemment confirmé que l’acteur apporterait son personnage au MCU.

Enfin, nous avons vu une fuite de complot No Way Home incroyablement détaillée en provenance de Chine il y a quelques jours, ce que certains initiés de Marvel ont confirmé. Et nous avons eu l’audio pour les scènes post-génériques du film, y compris la vidéo étrange de Doctor Strange 2, l’autre jour.

Ceux qui ont suivi de près les spoilers de No Way Home ne seront pas surpris de voir les nouvelles scènes qui ont fuité sur les réseaux sociaux mardi soir.

Les scènes de No Way Home divulguées

Avant de commencer, je vais vous dire que nous ne vous proposerons pas d’images fixes ou de vidéos réelles des scènes No Way Home divulguées dans cet article. Ce que vous voyez ici sont des images des bandes-annonces de No Way Home, des publicités télévisées et des scènes complètes que Sony et Marvel ont publiées en ligne depuis fin août.

C’est parce que la collection divulguée de scènes No Way Home est tout simplement trop grande. Il y a tellement de clips et ils confirment bon nombre des spoilers dont nous avons discuté au cours des derniers mois.

Oui, les trois variantes de Spider-Man apparaissent dans le film. Et c’est juste incroyable de voir ces trois générations de Peter Parker interagir. Les fuites post-crédits sont également réelles, y compris la bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Oui, les camées sont ceux que vous attendez. Et oui, il y a de la tragédie et de l’obscurité dans le film.

Vous vivrez tout cela dans son intégralité lorsque vous irez voir Spider-Man: No Way Home au cinéma dans les prochains jours. Mais si cela ne vous dérange pas les vidéos tremblantes présentant toutes les scènes clés de No Way Home, alors vous les trouverez toutes en ligne.

Certains clips sont meilleurs que d’autres. Et parfois, la langue est le russe plutôt que l’anglais. Mais à la fin de la journée, tout est là.

Les scènes confirment que les fuites que nous avons vues au cours de l’été sont réelles. Et ils vous montreront exactement comment Sony et Marvel ont joué avec les bandes-annonces pour garder les autres Spider-Men hors de la vue du public.

Où les trouver en ligne

Pour commencer, vous voudrez visiter ce subreddit de fuites de No Way Home. Une fois que vous y êtes, commencez à faire défiler pour tout voir. Il y a des dizaines de scènes divulguées et elles couvrent presque tout.

Un redditeur a rassemblé toutes les scènes de No Way Home qui ont fuité en ligne en un seul endroit avec des descriptions. De cette façon, vous pouvez facilement vous déplacer entre eux. C’est le lien dont vous avez besoin.

Nous avons vu quelque chose de similaire pour Avengers : Endgame. Mais il y a deux ans, seuls de minuscules morceaux des scènes clés ont été divulgués en ligne avant la première. Les scènes No Way Home sur les liens ci-dessus révèlent tout.

Sony et Marvel vont probablement essayer de supprimer tout ce contenu. Mais maintenant qu’ils sont en ligne, vous pourrez toujours trouver les scènes divulguées à d’autres endroits. Il faut juste savoir quoi chercher.