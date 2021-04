Des scènes émotionnelles à The Masters alors que Lee Elder, le premier golfeur noir à concourir à Augusta, devient titulaire d’honneur alors que la star de la NBA Steph Curry fait partie de ceux qui le remercient

Il y a eu des scènes émouvantes à Augusta le premier jour du Masters 2021.

Lee Elder, qui a été le premier joueur noir à participer au tournoi de golf de renommée mondiale, a rejoint les anciens champions Gary Player et Jack Nicklaus en tant que starter honoraire.

Elder a rejoint Player et Nicklaus sur le premier tee pour continuer la tradition des Masters

Elder a fait ses débuts à la maîtrise en 1975 et a enregistré une meilleure fin de 17e en 1979 en six apparitions.

Les partants honoraires sont une tradition que beaucoup attendent avec impatience alors que le présent salue son passé et reconnaît les grands qui les ont précédés.

Elder, 86 ans, est le premier partant honoraire ajouté à la cérémonie depuis Player en 2012. Nicklaus a frappé son premier coup de départ honorifique en 2010 et Arnold Palmer a participé jusqu’à sa mort en 2016.

«J’espère que je ne pleure pas», a dit Elder à l’avance. «Mais je suis sûr que cela va arriver. Avec mes amis et ma famille autour de moi, ce sera beaucoup plus facile.

La nouvelle de l’invitation a été annoncée en novembre et Elder a révélé que Tiger Woods était parmi les premiers à le féliciter, tandis que la star de la NBA Steph Curry a posté une vidéo le remerciant pour l’héritage qu’il a laissé et pour « ouvrir la voie et surmonter tant d’obstacles ».

Et Player a rendu hommage au courage de son ami.

«Lee Elder a été un homme très courageux», a-t-il déclaré.

«En 1969, je l’ai invité en Afrique du Sud au milieu de l’apartheid pour jouer dans notre PGA. Il a bien joué.

Le joueur était parmi tant d’autres à rendre hommage à son ami, qui était le premier joueur noir à The Masters quand il a joué en 1975.

«Et il a donné à beaucoup de jeunes noirs un grand encouragement pour le sport à l’avenir.

«Nous avions beaucoup de joueurs noirs qui jouaient sur notre Tour quand nous étions jeunes – Charlie Sifford en était un autre.

«Pensez-y – ce que Lee Elder, Charlie et les autres golfeurs noirs ont fait a inspiré Tiger Woods comme son père l’a fait.

«Et comment expliquez-vous le rôle que Tiger Woods a joué dans ce grand jeu?

Elder a remporté quatre fois le PGA Tour, y compris le titre de l’Open de Monsanto en 1974 qui lui a valu une invitation au Masters l’année suivante.

«Des galeries plus grandes, de meilleures notes à la télévision, des prix plus importants, etc. – si agréable à voir.

«J’ai hâte d’être avec vous, Lee. Vous ne frappez plus la balle très loin, mais je sais que vous la frapperez à mort directement du premier tee.

«Nous avons le privilège de faire partie du plus grand jeu qui ait jamais existé. C’est un sport où l’on se fait des amis, c’est un sport où l’on voyage et il a une longévité comme aucun autre sport. Prends soin de toi. »