Des scientifiques allemands demandent d’éliminer le couvre-feu et de modifier les mesures pour freiner le coronavirus

12/04/2021 à 19:41 CEST

Des chercheurs allemands de premier plan sur les aérosols ont publié une lettre aux plus hauts responsables politiques du pays, dans lequel ils sont invités à changer de cap dans les mesures qu’ils continuent de prendre pour contenir l’épidémie de coronavirus.

Les scientifiques, membres de la Society for Aerosol Research (GAeF), adressent la lettre à la chancelière Merkel, aux premiers ministres des États fédéraux, au ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, et aux ministres de la santé des États fédéraux.

Ils y mettent sur la table l’importance de faire prendre conscience aux gens que le danger est À L’INTÉRIEUR (à l’intérieur) et que les mesures qui pénalisent les déplacements à l’extérieur sont inefficaces et nuisibles, surtout en période de fatigue très pandémique.

Ils critiquent également la mesure de couvre-feu comme un «canular» inutile et même risqué.

Et enfin ils proposent 6 mesures que tout le monde peut comprendre et qui, à leur connaissance, aideraient de manière décisive à stopper les infections.

Ci-dessous nous reproduisons les principales idées exprimées dans la lettre et les 6 mesures qu’elles proposent, qui serait parfaitement applicable à notre pays et à tous les pays.

Une lettre très claire

Madame la Chancelière fédérale Dr. Merkel, Premiers ministres des Etats fédéraux, Ministre fédéral de la santé, Jens Spahn Ministres de la santé des états fédéraux:

Avec le titre officiel de rigueur, les scientifiques allemands soussignés commencent une lettre aussi claire que nécessaire.

«La pandémie de coronavirus est trop grave et nous n’avons pas pu revenir à une vie normale même si plus de 12 mois se sont écoulés depuis sa création.

Après tout ce temps, la situation est devenue un fardeau trop lourd pour les citoyens. Votre état émotionnel fluctue entre espoir et désespoir, comme tout le monde le sait, car ils le voient et l’expérimentent dans leur environnement personnel.

Mais la science progresse, et quelque chose d’aussi transcendantal en ce moment que recherche sur les aérosols, des découvertes importantes sur la transmission du SRAS-CoV-2 émergent cela peut et doit affecter nos vies.

Des découvertes scientifiques sans faits politiques

La transmission aérienne de virus a été traitée, résumée et publiée dans un document de synthèse par le GAeF, la Société allemande pour la recherche sur les aérosols.

Mais malheureusement, les scientifiques se plaignent dans leur lettre, “Les résultats essentiels de nos travaux de recherche ne se sont pas traduits en actions pratiques” prises par les autorités du pays.

Et ils montrent leur étonnement car, «au contraire, ce que nous faisons dans le pays c’est prendre des mesures plus symboliques qui ne mènent nulle part, comme l’obligation pour les gens de porter un masque lorsqu’ils vont courir en plein air.

Parce que, selon des études scientifiques, dans ces types d’activités, il n’y a pas d’influence significative qui affecte le processus d’infection.

Contagions uniquement à l’intérieur

Ils assurent dans la lettre qu’à ce moment il existe un consensus scientifique mondial qui soutient que, presque sans exception, les infections par le SRAS-CoV-2 ne se produisent qu’à l’intérieur.

«Les infections extérieures sont extrêmement rares et ne conduisent jamais à des infections en grappes qui peuvent survenir à l’intérieur.»

Ils ajoutent leur surprise dans la lettre car «en tant que chercheurs en aérosols, nous assistons, perplexes, à un débat public qui continue mais qui ne reflète pas du tout l’état des connaissances scientifiques».

Et ils se plaignent que cette réalité sème une grande confusion parmi les citoyens. «Nous leur faisons gérer les idées fausses sur les formes de contagion associées à ce virus, avec le danger que cela comporte«.

«Les transmissions de groupe de l’infection se produisent lors de voyages en bus, de répétitions de chorales, d’événements, de résidences & mldr; mais pas en plein air.

Ainsi, ce groupe de chercheurs exprime dans la lettre sa perplexité face à nombre des mesures adoptées par les politiciens pour lutter contre la pandémie.

Le couvre-feu, une autre “communication trompeuse”

Ils ne comprennent pas que les rassemblements en plein air, les parcs fermés, les destinations d’excursion qui ne sont pas autorisés à atteindre & mldr;

Et ils considèrent que «les couvre-feux si à la mode en ce moment devraient également être inclus dans cette liste de communications trompeuses. Parce qu’ils font plus de promesses qu’ils ne peuvent en tenir.

“Nous sommes tous d’accord – ajoutent-ils – qu’un objectif fondamental est de réduire les contacts problématiques, mais le couvre-feu n’empêche pas, ni ne réduit nécessairement les réunions en salle.”

De plus, ils considèrent que toutes ces choses peuvent être et sont contre-productives et ils deviennent «une motivation pour s’éloigner chaque jour des ordres de l’État».

La réduction des contacts problématiques, qui se font principalement à l’intérieur, ne réussit, disent-ils, qu’avec des arguments convaincants capables d’amener les gens à insister pour prendre des mesures pour une autoprotection réussie.

«Si nous voulons contrôler la pandémie, nous devons faire prendre conscience aux gens que le danger se cache À L’INTÉRIEUR: dans les appartements, dans les bureaux, dans les salles de classe, dans les complexes résidentiels & mldr; et des mesures doivent également être prises dans les centres de santé ».

Quant aux débats trop courants sur l’opportunité de marcher sur les promenades, de s’asseoir pour boire un verre dans les brasseries en plein air, de courir ou de faire du vélo, il s’est longtemps avéré contre-productif de continuer à tourner.

Et si nous disons aussi toute la journée à nos citoyens que les contacts interpersonnels sont considérés comme dangereux, paradoxalement ce que nous faisons, c’est renforcer le la fatigue pandémique partout.

Comme il est bien connu, rien ne nous rend les humains plus ennuyeux que de s’ennuyer.

Donc, ce que nous devons faire, c’est prendre soin des endroits où se produisent la grande majorité des infections. Et ne pas utiliser des ressources limitées pour surveiller les quelques parties pour mille d’infections possibles à l’extérieur, car c’est un gaspillage.

Six règles pour réduire les infections

«Les contagions peuvent être efficacement réduites grâce à l’intelligence et à la coordination des décisions. Nous allons donc faire un résumé des mesures, compréhensible même sans éducation scientifique.

Ce sont nos règles d’or pour prévenir les infections.

1.) Les infections se produisent à l’intérieur, il est donc important que le moins de personnes possible se rassemblent À L’INTÉRIEUR.

De plus, il faut tenir compte du fait que à l’intérieur, la contagion se produit même si nous entrons dans un endroit vide. Nous n’avons pas besoin de faire correspondre simultanément une personne infectée. Seulement si une personne infectée a été au même endroit un certain temps avant & mldr; S’il n’a pas été bien ventilé, le virus est dans l’air et se transmet.

2.) C’est très important réduire les temps de réunion et de séjour à l’intérieur. Gardez-les aussi courts que possible. Faites tout ce que vous pouvez pour y parvenir!

3.) Les conditions pour que la situation soit comme être à l’extérieur doivent être créées par ventilation fréquente, intermittente ou croisée.

4.) Il est nécessaire porter des masques efficaces à l’intérieur. Porter un masque dans la zone piétonne, puis s’asseoir avec des amis sans masque dans le salon de la maison, n’est pas ce que nous, experts, entendons par prévention des infections.

De plus, nous devons ajouter une question très importante, à savoir l’ajustement serré du masque est au moins aussi important pour son efficacité est la façon dont l’efficacité du matériau.

5.) Le purificateurs d’air et filtres Les pièces doivent être installées là où les gens passent beaucoup de temps et doivent rester dans des pièces fermées, telles que des chambres à coucher, des salles de classe, des chambres pour personnes âgées, des centres de santé, des bureaux et d’autres lieux de travail.

6.) Dans couloirs et grandes pièces, le risque d’infection est beaucoup plus faible que dans les petites pièces.

Ainsi, lorsque le théâtre revient, des concerts, des services religieux, des rassemblements plus importants & mldr; ils devraient avoir lieu, dans la mesure du possible, à l’extérieur. Et si ce n’est pas possible, dans de grandes pièces bien ventilées.

Et derrière ces règles de base, simples mais efficaces, les scientifiques qui ont signé la lettre ajoutent que:

“Si cela est correctement communiqué et que tout est clair, la combinaison de ces mesures mène au succès.”

“Si nous procédons ainsi, les gens retrouveront une partie de leur liberté de mouvement à un moment où la situation est très difficile et où les gens sont très fatigués.”

Ceux qui veulent rencontrer plus de monde pour un café, le savent pas une bonne idée d’inviter dans votre salon. Il est beaucoup plus conseillé de le faire à l’extérieur, où vous pouvez également vous attendre au respect des règles d’hygiène bien connues beaucoup plus qu’à la maison.

Et ils signent la lettre “Avec mes meilleurs vœux”

Dr Christof Asbach

Président de la Society for Aerosol Research (GAeF)

Dr Gerhard Scheuch

Ancien président de l’ISAM (Société internationale des aérosols en médecine)

Dr Sebastian Schmitt

Trésorier de la Society for Aerosol Research (GAeF)

Dr Birgit Wehner

Secrétaire général de la Society for Aerosol Research (GAeF)

Dr Andreas Held

Vice-président du GAeF