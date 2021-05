Des scientifiques américains libèrent des milliers de moustiques génétiquement modifiés dans les Keys de Floride | Science | Nouvelles

Près de 144 000 moustiques génétiquement modifiés ont été relâchés dans le sud de la Floride cette semaine, ce qui a déclenché l’alarme parmi les résidents. Les habitants inquiets ont critiqué la décision de la société américaine Oxitec, basée aux États-Unis, comme une «expérience en direct». Cependant, les scientifiques à l’origine de la publication insistent sur le fait qu’elle pourrait contrôler la population de moustiques qui propagent des maladies en Floride.

On espère que cette publication réduira la propagation de maladies mortelles transmises par les moustiques dans les Keys et mettra fin à la dépendance de la Floride à des pesticides coûteux.

Les moustiques, développés par Oxitec, ont été modifiés pour transmettre une protéine qui finira par décimer les populations globales de moustiques dans la région.

Les moustiques génétiquement modifiés – qui font partie de l’espèce Aedes aegypti – sont tous des mâles.

Étant donné que seules les moustiques femelles peuvent piquer, les scientifiques affirment qu’il n’y a aucun risque pour les humains.

Les moustiques Aedes aegypti sont connus pour être porteurs de plusieurs maladies dévastatrices, notamment le virus Zika, la dengue et la fièvre jaune.

Meredith Fensom d’Oxitec a déclaré au programme Today de NBC: “Dans les Keys, ils représentent 4 pour cent de la population de moustiques, mais sont responsables de toute la transmission des maladies aux humains.”

Elle a déclaré qu’un projet similaire au Brésil avait conduit à une réduction de 94 pour cent de la population de moustiques cible.

Cependant, le projet a également suscité des critiques de la part des groupes environnementaux.

Dana Perls des Amis de la Terre a déclaré à NBC: “Les organismes génétiquement modifiés ne sont pas quelque chose que nous pouvons contrôler. L’évolution trouvera sa propre voie.”

Barry Wray, directeur exécutif de la Florida Keys Environmental Coalition, a déclaré: «Notre opposition est longue et forte.

“Nous vivons ici, c’est notre maison, et ils forcent les gens à la gorge.”

Le projet a été éclairé par l’Agence américaine de protection de l’environnement en mai 2020 et relâchera jusqu’à 750 millions de moustiques génétiquement modifiés en 2021 et 2022.

Gray Frandsen, PDG d’Oxitec, a déclaré: “Nous nous concentrons sur la démonstration de la valeur que cette technologie peut avoir pour les résidents, les communautés et les propriétaires d’entreprises des Keys de Floride, tout en protégeant l’habitat magnifique et sensible des Keys que nous apprécions tous tant.”

Après le reportage de NBC, un spectateur a plaisanté: “Et ces enfants, c’est ainsi que l’apocalypse zombie a commencé.”

Une autre personne a répondu: “Eh bien, cela ne pourrait pas finir mal.”