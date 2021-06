Des scientifiques basques élaborent un bio-pesticide avec des résidus de bière

02/06/2021 à 9h03 CEST

Des chercheurs basques ont montré que les produits biologiques totalement naturels offrent des résultats très favorables dans la désinfection des sols agricoles et dans l’éradication de certains nématodes et parasites qui endommagent les cultures. Avec ce bio-pesticide, qui est entre autres à base de résidus de bière, les plantes ont amélioré leur croissance et la terre s’est débarrassée d’une grande partie de leurs organismes nuisibles.

Il a été prouvé que de nombreux pesticides chimiques utilisés dans l’agriculture sont nocifs à la fois pour la santé humaine et pour l’environnement et, par conséquent, leur utilisation est interdite ou du moins sévèrement restreinte.

De plus en plus de rapports et de statistiques montrent que les aliments, en particulier les fruits et légumes, arrivent chez nous avec des traces de ces composés chimiques.

Aujourd’hui, dans un double effort pour réutiliser les déchets de l’industrie agricole et limiter les quantités de produits chimiques nocifs appliqués aux plantes, les chercheurs ont testé avec succès l’utilisation de sous-produits organiques dérivés des activités agricoles pour désinfecter les sols, préserver les micro-organismes sains du sol et augmenter les rendements des cultures.

Dans une étude publiée dans Frontiers in Sustainable Food Systems, des chercheurs du Institut Basque Neiker Recherche et développement agricole détailler les résultats de l’utilisation de sous-produits agricoles tels que le tourteau de colza et la bagasse de bière (grains de bière usagés), ainsi que du fumier de vache frais pour effectuer une bio-désinfection jusqu’à présent non prouvée.

L’auteur principal Maite Gandariasbeitia explique : « Le gâteau au colza et la bagasse à la bière sont deux traitements biologiques possibles qui ont montré des résultats vraiment positifs dans des études précédentes & rdquor ;.

« Sa forte teneur en azote favorise l’activité de micro-organismes bénéfiques dans le sol, ce qui aide à décomposer la matière organique, comme le fumier, et à éliminer les nématodes et autres parasites qui endommagent les cultures », ajoute-t-il.

Dans cette enquête, de la bagasse de bière et des tourteaux de colza dégraissés ont été ajoutés au sol avec du fumier de vache frais (respectivement 1,5, 0,5 et 20 kg/m2) pour évaluer leur capacité à réduire l’incidence des maladies causées par le nématode Meloidogyne incognita de la laitue.

Le test de ce ‘bio-pesticide’ a été réalisé dans une serre commerciale pendant sept semaines où la température a été contrôlée en continu à trois profondeurs de sol différentes (15, 30 et 45 cm).

Les effets à court et à long terme ont été évalués : avant traitement, après traitement ; après la première culture après traitement et un an après. L’incidence de la maladie et les changements dans la structure des communautés de nématodes ont été analysés ainsi que les propriétés microbiologiques et les paramètres physico-chimiques généraux.

Gandariasbeitia souligne également comment les nématodes peuvent affecter négativement les rendements des cultures : «Les nématodes des racines sont un type courant de parasites du sol qui pénètre dans le tissu racinaire d’une plante pour y déposer ses œufs et cette activité provoque la formation de galles ou de gonflements ressemblant à des nœuds dans la racine & rdquor;, indique.

Résultats positifs après enquête

« Ces dommages ont un impact négatif sur le développement des racines et signifient que la culture ne peut pas absorber efficacement les nutriments, ce qui ralentit la croissance des plantes et réduit finalement les rendements des agriculteurs. »

Après post-traitement de la première culture, les chercheurs ont trouvé une réduction significative de l’irritation des racines des plantes.

Les parcelles ont également montré une augmentation des rendements d’environ 15% par rapport aux parcelles témoins après un an. De plus, le traitement de la matière organique a augmenté les populations de micro-organismes bénéfiques dans les sols, comme en témoigne un taux de respiration du sol significativement plus élevé.

L’étude sur ce bio-pesticide montre que ces sous-produits agricoles sont un traitement efficace pour les nématodes à galles et autres parasites du sol, en obtenant des rendements agricoles plus élevés, tout en promouvant des systèmes alimentaires durables pour réduire les déchets de l’industrie agricole.

Gandariasbeitia souligne que davantage de recherches sont nécessaires pour explorer d’autres traitements organiques potentiels qui pourraient être utilisés de manière similaire : « De nombreuses questions restent sans réponse afin que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe dans le sol pendant et après ces traitements de bio-désinfection.

“Cela peut nous aider à vraiment élucider les caractéristiques que nous devrions rechercher dans d’autres traitements organiques potentiels pour être efficaces dans la lutte contre les populations de parasites du sol”, a-t-il ajouté.

