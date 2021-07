Des scientifiques de gauche «zéro covid» complotent une offre pour des blocages sans fin | Politique | Nouvelles

Le Sunday Express a appris que les membres d’Independent Sage devaient participer au lancement d’un groupe international appelé World Health Network, qui préconisera une stratégie «zéro covid» de maintien des blocages. La révélation est intervenue lors d’une réunion en ligne du groupe de campagne Zero Covid la semaine dernière, où des responsables syndicaux ont expliqué aux participants à quel point le covid est un moyen de recruter des membres et comment l’objectif ultime doit être de “faire tomber le capitalisme”.

La nouvelle du nouveau réseau international a été annoncée à l’issue de la réunion de Yaneer Bar-Yam, un physicien américain membre du Covid Action Group qui comprend les membres d’Independent Sage, dont le controversé spécialiste du comportement, le professeur Susan Michie, qui est une membre du Parti communiste.

Cela fait suite à des députés qui se sont demandé le mois dernier pourquoi trois membres de Independent Sage, dont le professeur Michie, son mari, le professeur Robert West, et le professeur Stephen Reicher, tous scientifiques du comportement, sont également des conseillers officiels du gouvernement.

Le Dr Bar-Yam, membre dirigeant du Covid Action Group, a déclaré lors de la réunion des militants de gauche de Zero Covid qu’une conférence à huis clos non ouverte au public se tiendra les 14 et 15 juillet pour lancer le Réseau mondial de la santé.

Il a déclaré: «Nous avons une équipe mondialisée principalement de scientifiques appelée Covid Action Group. [This is] se transformer en Réseau mondial de la santé [with] participation très enthousiaste d’Indy Sage, ISAG (Independent Scientific Advocacy Group), Covid Germany, et prise de contact avec des groupes de parents et autres.

« Le réseau a pour but de faciliter l’interaction des équipes. Donnez-lui une infrastructure mondiale en pensant aux opportunités.

Il a déclaré que le but était de “modifier la réponse à la pandémie”, ajoutant “Je pense que vous connaissez tous les valeurs que nous partageons et le travail que nous faisons à ce sujet”.

Plus tôt dans la réunion, Kathy Jenkins de Scottish Hazards, qui a été créée pour fournir des informations, des conseils, un soutien et une formation gratuits et confidentiels aux travailleurs sur les questions de santé et de sécurité au travail, a expliqué comment elle était financée avec l’argent des contribuables du gouvernement écossais pour aller vers les membres non syndiqués et utiliser covid pour les inciter à adhérer à des syndicats.

L’autre conférencière Tracy Edwards du Syndicat des services publics et commerciaux a également expliqué comment ils utilisaient la qualité de l’air, le long covid et d’autres problèmes pour restructurer le lieu de travail et ajouter une réglementation.

Vers la fin de la réunion, un militant de Zero Covid, Steve Ballard, a déclaré que le travail sur la santé et la sécurité devait être «combiné avec la transformation de la nature du travail.

Il a dit : « Les riches ont toujours dit que vous devez travailler pour nous rendre riches. Cela doit s’arrêter. Sinon, nous allons tous frire. Je dois changer l’ordre du jour assez rapidement.

Lors d’une réunion précédente, il avait suggéré que le style de communisme de l’Union soviétique devait être introduit en Grande-Bretagne.

En réponse à ses commentaires, Mme Edwards a déclaré: «Je suis d’accord avec Steve là-bas. Le capitalisme fait le sien.

« On ne peut pas faire confiance aux personnes responsables pour protéger notre santé et notre sécurité. Ce que nous devons faire en tant que mouvement, ce n’est pas seulement contrôler notre vie professionnelle, mais la société dans son ensemble l’a souligné.

“Nous devons réfléchir de toute urgence à qui dirige la société et faire pencher la balance en faveur du plus grand nombre et non de quelques-uns.”

Mme Jenkins a ajouté : «[Covid] n’a pas créé de problèmes, il les a exposés. Pas seulement ceux de santé et de sécurité.

“Des tas de petites choses doivent changer, pas seulement le capitalisme [but] Je suis tout à fait d’accord que nous devons nous en débarrasser.