Des scientifiques de Harvard découvrent un lien entre les décès dus au COVID-19 et l’exposition à la fumée des incendies de forêt 10z viral

Des chercheurs de l’Université Harvard ont publié vendredi une étude dans Science Advances révélant que la fumée et la pollution particulaire des incendies de forêt dans l’Ouest américain ont entraîné une augmentation du nombre de décès dus au COVID-19.

Photo : Ty O’Neil/SOPA Images/LightRocket/.

“Les feux de forêt produisent des niveaux élevés de particules fines, qui ont été liées à une multitude de résultats négatifs pour la santé, notamment la mort prématurée, l’asthme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et d’autres maladies respiratoires”, a rapporté la Harvard Gazette.

“Nous émettons l’hypothèse qu’une exposition à court terme pourrait augmenter la probabilité (i) d’une infection plus grave de sorte qu’une infection asymptomatique devienne symptomatique et soit détectée comme un cas et (ii) d’une infection plus grave entraînant la mort”, a écrit l’équipe.

“Nos résultats ont une plausibilité biologique”, ont-ils ajouté. « Une revue récente de Navarro et al. (28) ont décrit que la co-occurrence de l’infection par le SRAS-CoV-2 et de l’inhalation de fumée d’incendie de forêt peut présenter un risque accru de maladie au COVID-19. Woodby et al. (29) ont suggéré que l’exposition à la pollution atmosphérique fausse la réponse immunitaire adaptative vers les réponses immunitaires bactériennes/allergiques, par opposition à une réponse antivirale, ce qui peut affecter la gravité et les résultats du COVID-19. L’exposition aux polluants atmosphériques pourrait également prédisposer les populations exposées au développement d’une immunopathologie associée au COVID-19, augmentant l’inflammation et les dommages tissulaires induits par le virus (28, 29). »

L’étude a notamment révélé que la corrélation entre l’inhalation de fumée d’incendie de forêt et les infections mortelles à coronavirus était statistiquement significative.

L’auteur principal Francesca Dominici, professeur Clarence James Gamble de biostatistique, de population et de science des données à la Harvard TH Chan School of Public Health, a expliqué que le premier rapport du genre a révélé une «augmentation quotidienne de 10 µg/m3 de PM2 .5 [‘fine particulate air pollution’] chaque jour pendant 28 jours ultérieurs était associé à une augmentation de 11,7% des cas de COVID-19 et à une augmentation de 8,4% des décès par COVID-19. Les effets les plus importants pour les cas se sont produits dans les comtés de Sonoma, en Californie, et de Whitman, dans l’État de Washington, avec des augmentations respectives de 65,3% et 71,6%. Les effets les plus importants sur les décès ont eu lieu à Calaveras, en Californie, et à San Bernardino, en Californie, avec des augmentations de 52,8% et 65,9%, respectivement. »

Des sécheresses prolongées et des températures extrêmement chaudes attribuées au réchauffement climatique d’origine humaine ont déclenché des centaines d’enfers massifs à travers les États-Unis. Le California Dixie Fire – qui a consumé plus de 500 000 acres et incinéré des villes entières – est devenu le plus grand incendie de l’histoire de l’État. Jusqu’à présent, les équipes d’urgence n’ont pas été en mesure d’éteindre les flammes.

Dominici a expliqué que « l’année 2020 a apporté des défis inimaginables en matière de santé publique, avec la convergence de la pandémie de COVID-19 et des incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis. Dans cette étude, nous fournissons des preuves que le changement climatique – qui augmente la fréquence et l’intensité des incendies de forêt – et la pandémie sont une combinaison désastreuse », ajoutant que « le changement climatique apportera probablement des conditions plus chaudes et plus sèches à l’ouest, fournissant plus de carburant pour incendies pour consommer et améliorer encore l’activité du feu. Cette étude fournit aux décideurs politiques des informations clés sur la façon dont les effets d’une crise mondiale – le changement climatique – peuvent avoir des effets en cascade sur les crises mondiales concurrentes – dans ce cas, la pandémie de COVID-19. »

L’étude complète est disponible ici.