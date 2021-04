Des scientifiques de Harvard viennent de découvrir une cause majeure de calvitie – .

Nous sommes tous différents d’un nombre infini de façons. De notre taille à la couleur de nos yeux, il y a des choses qui définissent qui chacun de nous est et qui souvent ne peuvent pas être changées. Bien sûr, vous pouvez porter des chaussures à fond épais pour gagner un pouce de stature ou mettre des lentilles de contact colorées, mais la calvitie est quelque chose que la plupart des gens acceptent simplement comme faisant partie de ce qu’ils sont. La perte de cheveux est souvent héréditaire, ce qui signifie qu’elle se transmet au fil des générations, mais ce n’est pas la seule cause, et les chercheurs ont travaillé pour comprendre comment nous pourrions être en mesure de ralentir la progression de la perte de cheveux ou même de la prévenir avec certaines interventions.

Maintenant, une nouvelle étude de la même équipe de scientifiques de Harvard qui a trouvé des liens clairs entre les hormones du stress et le grisonnement prématuré des cheveux est de retour avec un autre article. Celui-ci examine les liens entre le stress et la perte de cheveux, et les résultats pourraient être un grand pas en avant vers le développement de traitements qui préviennent la perte de cheveux chez certaines personnes.

Le stress peut avoir un impact incroyable sur notre corps, et la plupart du temps, il est négatif. Le stress peut affecter les habitudes de sommeil, la cognition et la santé physique de diverses manières. En ce qui concerne nos cheveux, les hormones du stress peuvent faire pousser les follicules pileux plus tôt qu’ils ne le pourraient autrement, et sur la base de cette nouvelle série de recherches, cela peut également provoquer l’arrêt des follicules pileux.

L’étude, qui a utilisé des souris comme modèle pour la croissance, la perte et les capacités de régénération des cheveux, a révélé que les cellules souches des follicules pileux sont assez sensibles. Lorsqu’ils sont déséquilibrés, les phases de croissance et de repos entre lesquelles les follicules passent généralement se déforment. Les cellules finissent par passer plus de temps à l’état dormant qu’elles ne le devraient et, comme vous vous en doutez, une perte de cheveux et un manque de repousse s’ensuivent.

À mesure que les animaux vieillissent, y compris les souris et les humains, les follicules pileux ont tendance à passer de plus en plus de temps dans la phase de repos, mais les chercheurs ont pu inverser cette tendance. Ils ont éliminé les hormones de stress qui affectaient les follicules pileux et les cheveux ont commencé à pousser plus rapidement, même chez les souris plus âgées. Une partie de la perte de cheveux est liée à l’âge et à la génétique, mais le stress (ou son absence) peut changer les choses pour le meilleur ou pour le pire.

« Ainsi, même le niveau de base de l’hormone de stress qui circule normalement dans le corps est un régulateur important de la phase de repos », a déclaré Ya-Chieh Hsu, auteur principal de l’étude publiée dans Nature, dans un communiqué. «Le stress élève essentiellement cet« axe glande surrénale-follicule pileux »préexistant, ce qui rend encore plus difficile pour les cellules souches des follicules pileux d’entrer dans la phase de croissance pour régénérer de nouveaux follicules pileux.»

Éliminer le stress de votre vie pourrait être impossible, mais les résultats de cette nouvelle série de chercheurs pourraient finalement conduire à des traitements qui stimuleront la croissance des cheveux ou arrêteront la perte de cheveux.

