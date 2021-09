Des scientifiques de l’Antarctique vont découvrir un secret «piégé» vieux de 1,5 million d’années grâce à une foreuse sous la glace | Sciences | Nouvelles

L’Oregon State University dirigera un effort financé par la National Science Foundation des États-Unis pour découvrir la plus ancienne glace de l’Antarctique. Cela les aidera à en apprendre davantage sur la façon dont le climat de la Terre a changé au cours de son histoire. Ils ont annoncé que le Center for Oldest Ice Exploration, ou COLDEX, sera créé après avoir reçu une subvention de 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling).

Le centre réunira des experts de tous les États-Unis pour générer des connaissances sur le système climatique de la Terre et partager ces connaissances pour faire avancer les efforts visant à lutter contre le changement climatique et ses impacts.

Le Dr Ed Brook, paléoclimatologue au Collège des sciences de la terre, de l’océan et de l’atmosphère de l’OSU, a déclaré : « Il s’agit d’une science d’exploration fondamentale.

“Ce que nous recherchons, c’est de voir comment la Terre se comporte lorsqu’elle est plus chaude qu’elle ne l’a été au cours du dernier million d’années.

“Pour ce faire, nous devons trouver et collecter des carottes de glace qui remontent aussi loin.”

Actuellement, le plus ancien échantillon que les scientifiques possèdent de glace antarctique remonte à 800 000 ans.

Le Dr Brook a déclaré qu’il espère que le nouveau projet sera en mesure de percer la glace et de découvrir des secrets d’il y a 1,5 million d’années.

Il a ajouté : “Les caractéristiques du système climatique étaient vraiment différentes entre il y a 800 000 ans et il y a 1,5 million d’années.”

La mission espère également localiser de la glace beaucoup plus ancienne, peut-être même vieille de trois millions d’années.

Il est peu probable que de la glace aussi ancienne soit trouvée dans un enregistrement continu, mais les premières recherches montrent que des plaques de glace plus ancienne sont piégées dans les montagnes autour de l’Antarctique.

Le Dr Brooks a ajouté : « Cette glace et l’air ancien qui y est emprisonné offriront un record sans précédent de la façon dont les gaz à effet de serre et le climat sont liés dans les climats plus chauds et aideront à faire progresser notre compréhension de ce qui contrôle les rythmes à long terme du système climatique de la Terre. “

COLDEX est l’un des six nouveaux centres scientifiques et technologiques annoncés par la National Science Foundation aux États-Unis.

L’objectif du programme, établi en 1987, est de soutenir des programmes de recherche complexes dans des domaines scientifiques fondamentaux.

Mais la quête pour trouver la plus ancienne glace de l’Antarctique est une affaire de collaboration.

Plusieurs autres universités sont également impliquées dans le projet.

Le Dr Brook a déclaré : « Le forage de carottes de glace est très difficile, très coûteux et peut prendre des années de planification.

“Nous ferons beaucoup de modélisation et développerons également de nouveaux outils pour nous aider à identifier les meilleurs emplacements pour rechercher.”

Le continent glacé abrite quelque 5 000 scientifiques du monde entier qui étudient la région préservée pour en savoir plus sur l’histoire de la Terre et les effets du changement climatique.

Ils bravent des températures aussi basses que -90°C pour explorer le paradis scientifique qui reste l’un des derniers endroits sur Terre où ils peuvent le faire.

C’est, en moyenne, le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux.