Des scientifiques de l’UCL découvrent des mystères autour d’un ordinateur vieux de 2000 ans, le premier ordinateur analogique au monde

Modèle éclaté de l’engrenage Cosmos du mécanisme d’Anticythère. (Image: Tony Freeth)

Premier ordinateur analogique au monde: Les scientifiques ont peut-être découvert les mystères entourant le premier ordinateur analogique au monde! Le mécanisme d’Antikythera est une ancienne calculatrice astronomique grecque, et c’est la pièce d’ingénierie la plus complexe à avoir survécu depuis lors. L’appareil, qui était utilisé il y a 2000 ans, a aidé à prédire les positions des planètes, du Soleil ainsi que de la Lune, tout en prédisant également quand les éclipses solaires et lunaires se produiraient. Cependant, jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient pas été en mesure de recréer avec précision à quoi ressemblait l’appareil. Mais, une équipe de scientifiques de l’University College London (UCL) pense avoir compris.

L’équipe a publié un article dans Scientific Reports, détaillant un nouvel affichage de l’ancien cosmos grec dans un «système d’engrenage complexe à l’avant du mécanisme».

Dans une déclaration, l’auteur principal de l’article, le professeur Tony Freeth, a déclaré que leur modèle était le premier à être théorisé à être conforme à toutes les preuves physiques tout en correspondant aux descriptions scientifiques inscrites sur le mécanisme lui-même.

Le mécanisme d’Anticythère a été une cause de fascination et de controverse depuis sa découverte en 1901 dans un naufrage de l’époque romaine près d’Antikythera, une petite île méditerranéenne.

Le mécanisme d’Anticythère est une calculatrice astronomique qui est une combinaison complexe de 30 engrenages survivants, et alors qu’au cours du siècle, un énorme progrès avait été fait pour comprendre comment le mécanisme fonctionnait, ce n’est qu’en 2005 que les rayons X 3D et l’imagerie de surface ont permis les scientifiques pour démontrer correctement comment le mécanisme d’Anticythère s’est réellement mis à prédire les positions du Soleil, de la Lune et des planètes et a prédit quand les éclipses se produiraient.

Pourtant, les chercheurs n’avaient pas complètement compris le système d’engrenage présent à l’avant de l’appareil, malgré de nombreuses tentatives et efforts. Cela a été rendu plus difficile par le fait que les restes de l’appareil – un tiers de ce qu’il était auparavant – sont fragmentés en 82 pièces.

Parmi les restes se trouvait le fragment A, la plus grande pièce survivante, qui présentait les caractéristiques de piliers, de roulements et d’un bloc, tandis que le fragment D comportait une plaque, un engrenage à 63 dents ainsi qu’un disque. Des chercheurs antérieurs avaient utilisé les données des rayons X de 2005 pour trouver des milliers de caractères de texte à l’intérieur des fragments, qui étaient restés non lus pendant environ 2 millénaires. Sur la couverture arrière, les inscriptions avaient également une description d’affichage du cosmos, montrant des planètes se déplaçant sur des anneaux, indiquées par des perles de repère. L’équipe a travaillé pour reconstruire cet affichage, a déclaré l’université.

L’équipe a trouvé deux chiffres clés de 462 ans et 442 ans sur les rayons X de la couverture, et ces chiffres représentent avec précision les cycles de Vénus et de Saturne respectivement. Les cycles variables des planètes doivent être observés sur une longue période de temps pour prédire les positions de ces planètes, c’est pourquoi les chercheurs étaient perplexes quant à la façon dont les Grecs ont atteint ces deux nombres précis d’années des cycles des deux planètes.

Cependant, avec l’aide du modèle mathématique grec que le philosophe Parménide avait décrit, l’équipe de recherche de l’UCL a pu expliquer comment les Grecs avaient pu dériver les cycles de Vénus et de Saturne. Non seulement cela, mais ils ont également pu récupérer les cycles de toutes les autres planètes, dont les preuves manquaient.

L’équipe a fait correspondre les preuves contenues dans les fragments A et D à un mécanisme de Vénus, modélisant exactement la relation de cycle de 462 ans de la planète, et à cet égard, l’engrenage à 63 dents a joué un rôle clé, a déclaré le candidat au doctorat David Higgon, membre de l’équipe. Le professeur Freeth a ajouté qu’après cela, son équipe a créé des «mécanismes innovants» pour toutes les planètes afin de calculer les cycles astronomiques avancés, minimisant le nombre d’engrenages dans l’ensemble du système pour les adapter dans les espaces restreints disponibles.

Avec cette découverte, l’équipe est plus proche de comprendre complètement les capacités de ce mécanisme.