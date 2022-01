Des scientifiques de Patanjali prouvent que hawan nettoie l’environnement de manière écologique

De même, Hawan pourrait être efficace contre les maladies contagieuses causées par ces agents pathogènes microbiens comme les bactéries et les champignons, et probablement les virus.

Une équipe de scientifiques de l’Institut de recherche de Patanjali a prouvé par une étude les effets antimicrobiens du yagya/hawan sur diverses bactéries et champignons pathogènes présents dans l’environnement. Ainsi, hawan pourrait être un moyen sûr et écologique de décontaminer l’environnement. De même, Hawan pourrait être efficace contre les maladies contagieuses causées par ces agents pathogènes microbiens comme les bactéries et les champignons, et probablement les virus.

Cette étude a été publiée dans le Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, une revue scientifique américaine réputée. Acharya Balkrishna a déclaré qu’il s’agissait de la première preuve scientifique de l’ancienne pratique de Yagya/Hawan comme moyen de purifier l’environnement.

Il a corrélé ces découvertes scientifiques à l’ancienne pratique quotidienne indienne consistant à mener Yagya/Hawan comme protocole de décontamination environnementale de routine. Il a également souligné que Yagya/Hawan n’est pas seulement un moyen spirituel d’atteindre la paix mentale, mais aussi une santé physique holistique.

