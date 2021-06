Des scientifiques de Pune découvrent plusieurs mutations de Covid-19 dans les échantillons d’eaux usées de la ville, vérifiez les détails

Prouvant la mutation rapide parmi le virus, l’étude a trouvé quatre mutations uniques de Covid-19, à savoir – N801:C480R, NSP14:C279F et NSP3:L550del- qui n’ont été signalées dans aucune partie du monde. (Image représentative)

Dans une découverte importante qui peut prédire la propagation de nouvelles variantes du coronavirus, une équipe de scientifiques de Pune a retracé plusieurs mutations du coronavirus dans l’échantillon d’eaux usées collectées dans les égouts de la ville. L’étude menée entre décembre 2020 et mars 2021 a trouvé plusieurs nouvelles variantes du coronavirus qui n’ont pas encore été confirmées par les données cliniques. La recherche, ont affirmé les scientifiques, a le potentiel de prédire la résurgence d’une mutation de Covid-19 bien à l’avance avant qu’elle ne se propage réellement parmi la population plus large, a rapporté l’Indian Express.

L’étude, qui est menée par une équipe de scientifiques du CSIR-National Chemical Laboratory, devrait se poursuivre pendant une autre année conformément à la décision prise par la Pune Municipal Corporation compte tenu de la possibilité de vagues successives de coronavirus.

Parmi l’une des découvertes les plus vitales qui s’aligne sur la propagation réelle de Covid-19 parmi la population, le séquençage des eaux usées au cours du mois de mars Covid-19 mutations L452R et E484Q qui sont associées à la lignée B.1.617 qui a été comprise être à l’origine d’une augmentation rapide des cas de coronavirus. Il est important de noter que les mêmes mutations n’ont pas été retrouvées dans le séquençage des eaux usées à partir de décembre 2020 et février de cette année. Prouvant la mutation rapide parmi le virus, l’étude a trouvé quatre mutations uniques de Covid-19, à savoir – N801:C480R, NSP14:C279F et NSP3:L550del- qui n’ont été signalées dans aucune partie du monde.

Mahesh Dharne, qui est le coordinateur du projet de l’étude pilote, a déclaré à l’Indian Express que l’étude a révélé la présence de coronavirus dans presque tous les échantillons d’eau collectés entre décembre 2020 et mars 2021, ce qui correspond à l’augmentation constante des cas de Covid-19 dans la ville pendant la période. Dhrane a poursuivi et a déclaré qu’une analyse régulière des eaux usées était essentielle pour observer l’évolution des mutations virales et leur propagation consécutive. Plus important encore, Dharne a déclaré que l’étude a donné un grand nombre de résultats significatifs à partir d’un petit échantillon d’eaux usées par rapport à ce qui a été retracé à partir d’un grand nombre d’individus dans d’autres études.

