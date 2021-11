Des scientifiques déconcertés après avoir détecté un « tsunami » d’ondes gravitationnelles dans l’univers | Sciences | Nouvelles

Lorsqu’Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de la gravité avec sa théorie de la relativité générale en 1915, il a introduit un phénomène particulier connu sous le nom d’ondes gravitationnelles. Selon le physicien allemand, la gravité n’est pas entièrement une force d’attraction entre deux objets ou plus, mais plutôt un gauchissement du tissu de l’univers (espace-temps), un peu comme une boule de bowling posée sur un drap de lit allongé. La théorie était révolutionnaire et bien que ses mathématiques soient vérifiées sur papier, les scientifiques ont été incapables de tester la relativité générale pour la présence d’ondes gravitationnelles jusqu’à il y a six ans.

Le 14 septembre 2015, les scientifiques de la collaboration LIGO et Virgo ont détecté pour la toute première fois les ondulations dans l’espace et le temps causées par la fusion de deux trous noirs.

Les trous noirs, qui pesaient respectivement 36 et 29 fois plus que le Soleil, se sont écrasés les uns contre les autres et les ondes de choc résultantes ont été détectées par les puissants lasers du LIGO ici sur Terre.

Aujourd’hui, une équipe internationale de scientifiques, dont des chercheurs de l’Université nationale australienne (ANU), a fait une autre découverte révolutionnaire dans les profondeurs de l’espace.

Selon un article prépublié sur le serveur ArXiv, les scientifiques ont effectué 35 nouvelles détections des phénomènes cosmiques, déclenchés par la fusion de grands corps stellaires.

LIRE LA SUITE: Révolte de l’UE: 12 pays rompent les rangs avec une demande furieuse de VDL

Les ondes gravitationnelles ont toutes été détectées par les observatoires LIGO et Virgo entre novembre 2019 et mars 2020.

Ils ont tous été causés par une combinaison de trous noirs et d’étoiles à neutrons fusionnant les uns avec les autres.

Les découvertes portent à 90 le nombre total d’ondes gravitationnelles observées depuis 2015.

Même si ces événements se sont produits à des milliards d’années-lumière, la technologie a progressé au point où les scientifiques peuvent faire des observations minutieuses d’événements cosmologiques si lointains.

Lorsque les ondes gravitationnelles de 2015 ont été détectées, les ondulations dans l’espace-temps n’ont déplacé le bras de LIGO de 2,5 milles de long que d’un millième de largeur d’un proton.

Selon le professeur Susan Scott, du Centre d’astrophysique gravitationnelle de l’ANU, les dernières découvertes constituent un « tsunami » de découvertes et marquent un « grand pas en avant dans notre quête pour percer les secrets de l’évolution de l’univers ».

Elle a ajouté : « Ces découvertes représentent une multiplication par dix du nombre d’ondes gravitationnelles détectées par LIGO et Virgo depuis qu’ils ont commencé à observer.

« Nous avons détecté 35 événements. C’est énorme ! En revanche, nous avons effectué trois détections lors de notre première campagne d’observation, qui a duré quatre mois de 2015 à 2016.

« C’est vraiment une nouvelle ère pour les détections d’ondes gravitationnelles et la population croissante de découvertes révèle tellement d’informations sur la vie et la mort des étoiles à travers l’univers. »

A NE PAS MANQUER…

Le billet de 150 ans de Charles Darwin pourrait aider à sauver le monde [LATEST]

Einstein avait tort ! Une nouvelle théorie prétend que le Big Bang n’était PAS le début de la vie [REPORT]

Neil deGrasse Tyson a révélé comment Einstein avait donné tort à Newton [INSIGHT]

Les observations indiquent que les ondes gravitationnelles ont été causées par la collision de 32 trous noirs et probablement par trois autres collisions entre des trous noirs et des étoiles à neutrons.

Le professeur Scott a déclaré : « Regarder les masses et les spins des trous noirs dans ces systèmes binaires indique comment ces systèmes se sont réunis en premier lieu.

« Cela soulève également des questions vraiment fascinantes. Par exemple, le système s’est-il formé à l’origine avec deux étoiles qui ont traversé leur cycle de vie ensemble et sont finalement devenues des trous noirs ?

« Ou les deux trous noirs étaient-ils poussés ensemble dans un environnement dynamique très dense comme au centre d’une galaxie ? »

Le rythme auquel les scientifiques font ces découvertes est facilité par les améliorations et les progrès de la sensibilité des détecteurs d’ondes gravitationnelles.

Le professeur Scott a déclaré : « Cette nouvelle technologie nous permet d’observer plus d’ondes gravitationnelles que jamais auparavant.

« Nous sondons également les deux régions de trou noir et fournissons plus de tests de la théorie de la relativité générale d’Einstein.

« L’autre chose vraiment excitante à propos de l’amélioration constante de la sensibilité des détecteurs d’ondes gravitationnelles est que cela mettra alors en jeu une toute nouvelle gamme de sources d’ondes gravitationnelles, dont certaines seront inattendues. »