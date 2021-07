Des scientifiques découvrent Patrick et Bob l’éponge dans une “vraie vie” lors d’une expédition océanique

Les scientifiques ont découvert ce que certains appellent la « vraie vie » Bob l’éponge et Patrick : du dessin animé intemporel et bien-aimé de Nickelodeon « Bob l’éponge ».

Les personnages, une éponge de mer jaune avec des dents de bouc et une étoile de mer rose à tête d’épingle, sont à la télévision depuis plus de deux décennies.

COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE D’UNE ATTAQUE DE REQUINS

Ainsi, lorsque le Retriever Seamount de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – un véhicule en haute mer télécommandé – a attrapé le couple assis côte à côte dans l’océan Atlantique, cela a été difficile pour le biologiste marin du Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian. Christopher Mah ne fait pas la comparaison.

“J’évite normalement ces arbitres… mais WOW. LA VRAIE VIE Bob l’éponge et Patrick ! #Okeanos Retriever mont sous-marin 1885 m”, a tweeté Mah mardi.

“Je pensais que ce serait drôle de faire la comparaison, qui pour une fois était en fait assez comparable aux images/couleurs emblématiques des personnages de dessins animés”, a déclaré Mah à Business Insider mercredi. “En tant que biologiste spécialisé dans les étoiles de mer, la plupart des représentations de Patrick et Bob l’éponge sont incorrectes.”

Mah a noté à la publication que la star rose de Chondraster espérait probablement manger l’éponge Hertwigia, au lieu de s’associer pour vendre des barres de chocolat aux habitants de Bikini Bottom.

NATIONAL GEOGRAPHIC RECONNAÎT L’OCÉAN SUD COMME CINQUIÈME OCÉAN

Il a ensuite publié une image de l’expédition 2013 des canyons de l’Atlantique Nord à Okeaanos montrant un Chondraster se nourrissant d’une éponge.

Les ROV font partie de l’expédition 2021 de la NOAA North Atlantic Stepping Stones: New England and Corner Rise Seamounts, au cours de laquelle le navire de la NOAA Okeanos Explorer recueillerait des informations sur les zones d’eau profonde inconnues et mal comprises au large de la côte est.

“Au cours de cette expédition, des équipes scientifiques en mer et à terre travailleront ensemble pour cartographier le fond marin et observer de nombreux sites ciblés dans cette région pour la première fois”, a déclaré l’agence à propos de la mission de téléprésence. “Des plongées avec des véhicules téléguidés (ROV) sont prévues du 2 au 28 juillet, à des profondeurs allant de 250 à 4 000 mètres (820 à 13 124 pieds).”

Des scientifiques ont été stationnés sur terre et en mer pour observer des régions comprenant des communautés de coraux et d’éponges d’eau profonde, des habitats de poissons, des zones qui devraient avoir des niveaux élevés d’accrétion de minéraux marins, des flancs de monts sous-marins profonds et des sommets de guyot, des monts sous-marins, des écosystèmes des canyons du nord-est et Seamounts Marine National Monument, et d’autres zones inexplorées dans les monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre et de Corner Rise.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La NOAA a prévu un total de 25 missions de plongée ROV – de jour comme de nuit – avant de terminer son expédition jeudi.

L’expédition contribuera également au Partenariat sur les fonds marins de l’Atlantique de la NOAA pour la recherche et l’exploration intégrées (ASPIRE), un programme de terrain collaboratif multinational à long terme « axé sur l’amélioration des connaissances et de la compréhension collectives de l’Atlantique Nord ».