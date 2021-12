Des scientifiques découvrent un énorme « dragon des mers » de 55 pieds qui parcourait les océans il y a 250 millions d’années | Sciences | Des nouvelles

Leur découverte suggère que les ichtyosaures – un groupe de reptiles marins en forme de poisson qui habitaient les eaux anciennes, ont atteint leur taille énorme en seulement 2,5 millions d’années. En comparaison, il a fallu aux baleines environ 90 pour cent de leur histoire de 55 millions d’années pour atteindre les tailles énormes auxquelles les ichtyosaures ont évolué au cours du premier pour cent de leur histoire de 150 millions d’années.

Lars Schmitz, professeur agrégé de biologie au Scripps College de Claremont, en Californie, a déclaré : « Nous avons découvert que les ichtyosaures ont évolué en gigantisme beaucoup plus rapidement que les baleines, à une époque où le monde se remettait d’une extinction dévastatrice. [at the end of the Permian period].

« C’est une belle lueur d’espoir et un signe de la résilience de la vie – si les conditions environnementales sont bonnes, l’évolution peut se produire très rapidement et la vie peut rebondir. »

Les experts ont remarqué pour la première fois les anciens fossiles en 1998, incrustés dans les roches des montagnes Augusta du nord-ouest du Nevada.

Le professeur Schmitz a ajouté: « Seules quelques vertèbres dépassaient de la roche, mais il était clair que l’animal était gros. »

En 2015, avec l’aide d’un hélicoptère, l’équipe a pu fouiller complètement la créature mammouth.

Ils ont transporté par avion les fossiles d’un crâne, d’une épaule et d’un appendice semblable à une nageoire au Musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles.

Ils ont nommé la nouvelle espèce Cymbospondylus youngorum dans leur étude, publiée dans la revue Science.

Ils ont conclu qu’il vivait il y a 247 millions d’années pendant la période triasique.

Cela rend la taille énorme de l’ichtyosaure d’autant plus impressionnante, car il a fallu environ neuf millions d’années à la vie sur Terre pour se remettre de cette extinction, a révélé une étude de 2012 dans la revue Nature Geoscience.

Il semble que l’aventure des ichtyosaures dans le gigantisme était, en partie, due à la consommation du premier boom des ammonites du Trias.

Le professeur Schmitz a ajouté: « Ce nouveau fossile documente de manière impressionnante l’évolution rapide du gigantisme chez les ichtyosaures. »