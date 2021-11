Des scientifiques du DRDO ont été surpris en train de manipuler des images dans près de 80 articles de recherche

de GreatGameIndia :

Près de 80 articles de recherche rédigés par des scientifiques du DRDO ont été signalés pour « manipulation d’images ». Un commentateur anonyme sur la plate-forme en ligne PubPeer, utilisée par les scientifiques pour exprimer leurs préoccupations sur les articles de recherche qui ont été examinés, a signalé les articles.

L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) se retrouve dans l’eau chaude alors que des documents de recherche s’élevant à au moins 80 de laboratoires affiliés ou collaborant avec l’organisation ont été signalés par des individus anonymes, a rapporté The Print.

Le signalement était basé sur des inquiétudes concernant l’utilisation d’images altérées ou manipulées numériquement, ce qui soulève la question de l’intégrité parmi les chercheurs du gouvernement.

Des inquiétudes ont été signalées sur la plate-forme sociale PubPeer où les scientifiques se réunissent au sujet des inquiétudes concernant les articles de recherche qui ont déjà été publiés après des examens par les pairs.

Les scientifiques du DRDO se sont rapidement mobilisés et ont confirmé que les préoccupations soulevées seraient prises en compte. Un autre scientifique qui avait un article signalé pour des problèmes d’image similaires a déclaré que lui et son équipe étaient confrontés à des problèmes techniques pour accéder aux fichiers de données brutes utilisés dans l’article car ils dataient de plusieurs années et que l’ordinateur avait depuis subi une mise à jour.

La personne, tout en confirmant que les allégations feront l’objet d’un examen une fois qu’elle pourra accéder aux images brutes, a également insisté sur le fait que si une erreur était présente, elle serait négligeable et ne modifierait en rien la conclusion.

L’examen par les pairs n’a pas permis de détecter les fautes professionnelles et il y a eu de nombreux cas de même au fil des ans. Le dernier en date était le Centre national des sciences biologiques de Bengaluru, où il a été découvert que des documents de recherche contenaient des images modifiées numériquement conduisant à une fausse conclusion. Le papier a finalement été rétracté.

Allégations de duplication d’images, altérations numériques

Les deux dernières semaines ont vu un bond significatif d’articles de recherche totalisant jusqu’à au moins 80, certains datant d’aussi loin que 2007, signalés par un commentateur anonyme « Actinopolyspora Biskrensis » pour des problèmes liés à l’image sur PubPeer.

Le commentateur anonyme qui a également opéré sous le titre de « Cheshire » sur Twitter, a signalé sans relâche de tels problèmes dans les journaux du monde entier.

Le commentateur a déclaré aux journalistes que davantage de publications DRDO étaient actuellement en cours d’examen et que le nombre d’articles considérés comme problématiques allait augmenter.

Par exemple, l’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes de DRDO a publié un document de recherche en avril de cette année, qui, selon le commentateur, contient trois séries d’images qui semblent être dupliquées ou partiellement dupliquées, avec une différence de grossissement.

Les images dupliquées. | L’empreinte

Étant donné que toutes les images sont censées appartenir à des expériences différentes, il ne devrait y avoir aucun chevauchement.

Un scénario similaire a été observé dans un article de 2015. L’image suivante a été signalée car elle semble avoir des sections répétées avec des caractéristiques identiques qui ne devraient pas apparaître dans une image de cellules.

