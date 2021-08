Des scientifiques du MIT créent de la colle inspirée de la bernacle pour couper les saignements et lier les tissus en quelques secondes | La technologie

La nature a de nouveau inspiré la science et maintenant ce qui a été créé est une colle capable de lier les tissus et d’arrêter le saignement en quelques secondes, l’animal qui a servi d’inspiration est celui qui apparaît beaucoup sur les menus de Noël.

Les progrès de la science aboutissent à des choses qui, en gros, semblent incompréhensibles. Mais une fois vus de plus près, ils sont beaucoup plus faciles à comprendre. La dernière en date est une colle capable de coller des tissus en quelques secondes et d’arrêter le saignement, bien que le plus frappant soit qu’elle s’inspire des balanes..

Les scientifiques du MIT ont examiné la manière dont les balanes agissent dans la nature et, est-ce que ces crustacés sont caractéristiques d’être attachés aux rochers. Pouvoir s’en tenir à des roches qui les rendent difficiles est un avantage évolutif et c’est ce qu’ils ont essayé de reproduire en laboratoire avec la création d’une colle pour les tissus..

Cette colle a déjà été testée sur différents animaux : rats et cochons. Les sujets testés présentaient différents problèmes de saignement dans différents organes, cœur et reins. La colle qu’ils ont créée a pu fermer les plaies et arrêter le saignement en 10 secondes environ.

De plus, les rats et les porcs exposés à cette colle ont réussi à survivre au processus et c’est, bien sûr, grâce à la colle qu’ils ont créée. Le concept d’un saignement et d’une colle tissulaire n’est pas nouveau. Il existe déjà plusieurs versions sur le marché et elles sont utilisées dans le domaine médical.

Les chercheurs ont testé ces différentes colles et les ont comparées à celle qu’ils ont créée. Au vu des résultats, les colles déjà sur le marché ont pris du retard en termes de force de liaison avec les tissus. Cela signifiait que lors des tests, les cœurs durcis à la colle pouvaient résister à beaucoup plus de pression.

Pour le moment, cette avancée est encore à l’étude et peut être d’une grande aide à l’avenir dans des situations d’urgence dans lesquelles l’écoulement du sang d’une plaie doit être arrêté.. De plus, il met en évidence la capacité scientifique de s’inspirer du monde animal pour réaliser de nouvelles avancées dans le domaine de la médecine.