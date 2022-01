Des scientifiques entraînent des poissons rouges à conduire un aquarium à roues | La technologie

C’est ainsi que plusieurs poissons sont entraînés dans un aquarium à roues, et le résultat est vraiment curieux.

Maintenant, les chercheurs veulent pousser l’interaction de certains animaux avec l’environnement beaucoup plus loin, et ils ont l’intention de permettre aux poissons, pour la première fois, de parcourir un champ hors de l’eau, oui, à travers une petite sorte d’aquarium à roues. .

C’est ainsi que les scientifiques israéliens du Université Ben Gourion du Néguev d’Israël qui ont construit un véhicule à poisson et leur ont appris à le contrôler. Et non, nous ne parlons pas de poisson robot.

Ce type d’aquarium à roues est une plate-forme terrestre qui relie les caractéristiques du mouvement du poisson dans son aquarium installé, affectant la direction du véhicule lui-même.

Je suis ravi de partager une nouvelle étude dirigée par Shachar Givon & @MatanSamina w / Ohad Ben Shahar : Goldfish peut apprendre à piloter un petit véhicule robotique sur terre. Nous avons entraîné des poissons rouges à conduire une plate-forme à roues qui réagit au mouvement du poisson (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34 – Ronen Segev (@ronen_segev) 3 janvier 2022

La position du poisson dans le réservoir est surveillée par une caméra orientée vers le bas connectée à un micro-ordinateur installé dans le thermos sur une perche qui s’étend vers le haut depuis le champ de vision.

Ce véhicule est composé d’un châssis de 40×40×19 cm qui abrite cette plateforme sur laquelle est posé le réservoir d’eau. En dessous se trouvent quatre moteurs reliés à quatre roues.

Les poissons ont été chargés de « conduire » le véhicule vers une cible visuelle dans l’environnement terrestre, qui était observable à travers les parois du réservoir. En effet, les poissons rouges ont pu explorer le milieu terrestre, tout en évitant les impasses et en corrigeant les imprécisions. pic.twitter.com/RxPuzFbxkE – Ronen Segev (@ronen_segev) 3 janvier 2022

D’autre part, un Réservoir d’eau en méthacrylate de 35 × 35 × 28 cm sur la plate-forme avec un niveau d’eau d’environ 15 cm.

Le mouvement du poisson dans l’eau se traduit dans la direction du véhicule. Pour les guider d’une manière ou d’une autre, les scientifiques ont testé si, en échange d’une récompense en granulés de nourriture, le poisson pouvait se rendre à un certain endroit, et ils l’ont fait.

L’étude note « que la capacité de navigation est universelle plutôt que spécifique à l’environnement. Deuxièmement, cela montre que les poissons rouges ont la capacité cognitive d’apprendre une tâche complexe dans un environnement complètement différent de celui dans lequel ils ont évolué. Comme le savent tous ceux qui ont essayé d’apprendre à faire du vélo ou à conduire une voiture. »