Des scientifiques font revivre une plante du Pléistocène à partir de graines vieilles de 32 000 ans | Vie

Cette plante que vous voyez sur la photo est le plus vieil être vivant sur Terre. Il a plus de 32 000 ans. Et c’est un miracle de la Nature et de la Science.

Il y a quelques semaines, nous parlions de la résurrection du palmier de Judée, éteinte depuis l’époque de Jésus-Christ, mais qui avait repris vie grâce aux graines d’il y a 2000 ans.

C’était la plante la plus ancienne qui avait été récupérée, mais maintenant ces millénaires ne sont rien quand nous contemplons un Silene stenophylla âgé de 32 000 ans.

Ses graines proviennent du Pléistocène, quand les mammouths, l’ours des cavernes ou les Néandertaliens, marchaient encore sur la surface de la Terre.

Contrairement au palmier de Judée susmentionné, Silene stenophylla n’est pas une plante éteinte. Il existe encore aujourd’hui, bien qu’il ne pousse que dans le nord-est de la Sibérie.

Mais ces spécimens d’il y a 32 000 ans sont différents : les pétálos sont plus longs et poussent plus largement espacés. Ils n’ont pas subi les millénaires d’évolution de leurs homologues modernes.

Tout a commencé en 2007, lorsqu’une équipe internationale de botanistes découvert 600 000 graines congelées dans le pergélisol de Sibérie.

Ces graines avaient été stockées par des écureuils il y a des milliers d’années, mais une inondation ou un autre événement météorologique les avait enfouies dans le pergélisol peu de temps après leur collecte, elles ont donc été immédiatement gelées.

Les botanistes de l’Académie des sciences de Russie ont passé des années à les étudier et à les cataloguer.

Un groupe de ces graines appartenait à l’espèce Silene stenophylla, et la datation au radiocarbone leur a donné un âge de entre 20 000 et 40 000 ans: ils sont nés en le Pléistocène.

Les scientifiques ont essayé de faire germer des graines matures, après les avoir décongelées, mais sans succès. Alors ce qu’ils ont fait, c’est faire pousser des plantes adultes à partir de tissu placentaire.

Ainsi ils ont réussi à faire revivre 36 spécimens qui ont déjà produit leurs propres fruits et graines. Et aussi sont plus fertiles que leurs descendants modernes. 100 % de ses graines germent, contre 90 % des graines actuelles.

Les scientifiques eux-mêmes précisent que très peu de graines anciennes peuvent être faire revivre Alors. Dans ce cas, deux événements extraordinaires ont coïncidé, au-delà de la parfaite congélation des graines.

D’une part, il s’agit une plante qui contient beaucoup de saccharose, qui a agi comme conservateur. Autre, rayonnement gamma qui génère naturellement la terre et détruit l’ADN, c’était étrangement bas dans la zone, et c’est pourquoi la capacité de régénération de la plante a été maintenue pendant 32 000 ans.

Plantes millénaires, virus inconnus… Quels autres secrets cache le pergélisol qui fond à cause du changement climatique ?