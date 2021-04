Des scientifiques mélangent des parties du corps humain avec des robots et des singes ⋆ .

Cela a été un gros mois pour les primates de science-fiction. Le 8 avril, la start-up d’Elon Musk, Neuralink, a annoncé avoir créé un singe cyborg capable de jouer à MindPong en utilisant une puce cérébrale. La semaine suivante, des scientifiques du Salk Institute en Californie ont révélé qu’ils avaient réussi à faire pousser des embryons humains-macaques dans des tubes à essai. Ces bébés hybrides ont été avortés à 20 jours.

Les implications éthiques de telles expériences sont maintenant débattues avec un haussement d’épaules résigné. Il y a un sentiment d’inévitabilité dans tout cela. Les humains puissants s’adonneront à tout comportement à la fois agréable et possible. Quoi de plus agréable que de jouer à Dieu?

La question pratique n’est pas de savoir comment les arrêter, mais comment survivre à leur âge technocratique. Où dessinons-nous de telles frontières? Rejetons-nous par réflexe les termes et conditions de la technologie? Ou, quand c’est à notre tour d’être ébréché, est-ce que nous franchissons le pas?

En fin de compte, ce sont des questions religieuses. De nombreuses cultures traditionnelles considèrent les êtres vivants comme sacrés. Chaque créature est dotée d’une étincelle de conscience et mérite donc sa dignité, même celles que nous tuons et mangeons. De ce point de vue, bricoler la composition fondamentale de tout être vivant est une forme de blasphème, en particulier dans le cas des humains.

Pour les matérialistes – assez répandus dans la Silicon Valley – un organisme n’est qu’un ensemble de cellules et de signaux chimiques sans rien de tel qu’une «âme». Dans leur conception de soi, ces innovateurs se joignent simplement à la marche inexorable de la nature, des moteurs à vapeur aux smartphones en passant par les cyborgs, et au-delà. Beaucoup d’entre eux considèrent la douleur et la souffrance comme de simples signaux cérébraux sur un moniteur vacillant. Pour eux, le plaisir d’avancement est une priorité bien plus élevée.

Monkey Cyborgs: juste un autre signe des temps

Le primate câblé de Musk est célébré comme une avancée majeure dans la technologie cyborg. Le système global est assez simple. Les scientifiques de Neuralink ont ​​formé un macaque de neuf ans, Pager, à jouer au Pong et à d’autres puzzles sur un écran d’ordinateur à l’aide d’un joystick. Chaque fois que le singe faisait un mouvement correct, un tube de métal jetait un smoothie à la banane dans sa bouche.

Pendant tout ce temps, le cerveau de Pager était scanné par deux puces Neuralink insérées dans son crâne. Plus de 2000 fils se déploient dans sa matière grise, surveillant son cortex moteur alors qu’il agite le joystick et suce le smoothie à la banane. Une fois l’activité neuronale du singe corrélée avec ses actions à l’écran, les chercheurs ont débranché le joystick.

Le curseur a continué à bouger. Le singe jouait à un jeu vidéo avec rien d’autre que ses ondes cérébrales. Peut-être que c’est juste moi, mais il semblait que le curseur se déplaçait plus facilement lorsque la puce Neuralink était utilisée.

Selon les ambitions déclarées de Musk, cette percée n’est qu’un tremplin vers l’introduction de puces Neuralink dans les crânes humains, fusionnant ainsi notre cognition avec l’intelligence artificielle. Dans le monde hyper-compétitif qui se profile juste à l’horizon – quand l’IA a dépassé l’esprit humain – obtenir une puce cérébrale pourrait être considéré par beaucoup comme un simple moyen de suivre le rythme de la course effrénée.

Le singe de Neuralink n’est que le dernier chapitre d’une longue histoire d’hybrides animaux-machines. Il y a vingt ans, l’Université Northwestern de Chicago a révélé le premier cyborg vertébré. Dans cette expérience, les scientifiques ont coupé le cerveau d’une anguille de lamproie de sa tête, ont maintenu le cerveau en vie dans une solution nutritive, ont accroché des fils à ses cortex visuel et moteur et ont fourré l’organe sensible dans une petite machine de la taille d’une rondelle de hockey. Là, le cortex visuel de l’anguille était connecté à des capteurs de lumière et son cortex moteur contrôlait les roues de l’appareil.

Les chercheurs ont placé ce cyborg frais dans un espace sombre. Ils ont flashé des lumières à une extrémité de la chambre, puis à l’autre. Parce que la lamproie s’oriente vers la lumière traversant la surface de l’océan, la rondelle de hockey contrôlée par le cerveau s’est tournée et s’est déplacée vers la lumière partout où elle brillait. La créature bourdonnait d’avant en arrière, essayant désespérément de s’orienter.

Il y a deux décennies, des publications comme CNN et le Washington Post ont répondu à ces avancées avec suspicion et préoccupation morale. Aujourd’hui, ils relatent la montée de la technocratie avec un mélange de respect et de placement de produit éhonté, s’ils la couvrent du tout. En regardant le macaque cyborg de Musk, ils voient un avenir radieux où les boiteux marcheront, les aveugles verront et les muets penseront comme des machines superintelligentes.

Planète des hybrides homme-singe

Le 15 avril, Juan Carlos Izpisua Belmonte et son équipe conjointe américano-chinoise du Salk Institute ont annoncé la fécondation réussie de chimères humains-macaques, un terme dérivé de la mythologie grecque. Dans «l’Iliade» d’Homère, la chimère avait une tête de lion, une queue de serpent et un corps de chèvre, et elle respirait le feu.

Aujourd’hui, nous voyons les mythes devenir réalité. Créées dans les laboratoires biologiques prométhéens du monde entier, les «chimères» sont des créatures hybrides dont les cellules souches proviennent de plusieurs espèces. Cet effort est en cours depuis plus de cinq décennies. Pendant ce temps, les scientifiques ont créé des hybrides rat / souris viables, un mouton / chèvre ébouriffé et une caille / poulet estropiée, entre autres. Plus récemment, le Salk Institute a conçu des porcs hôtes qui cultivent des poumons humains sains.

La façon dont cela fonctionne est simple. Les techniciens de laboratoire prennent un embryon fécondé (comme un macaque), puis ajoutent les cellules souches d’un autre organisme (comme, par exemple, un être humain). Ils laissent l’entité résultante gester in vitro – ou de préférence, in utero – puis se reculer pour regarder la «magie» se produire.

Parmi les résultats les plus étranges, il y a le mélange des tendances comportementales. Un bon exemple est un hybride de souris classique. Les scientifiques ont mélangé les cellules souches d’une espèce nerveuse avec une variété plus docile. Le comportement de la progéniture cultivée en laboratoire était quelque part entre les deux.

Quand Belmonte a été interrogé sur les implications éthiques de la création de chimères il y a trois ans, il a minimisé la possibilité d’un progrès incontrôlable: «C’est de la science-fiction. Nous sommes au stade le plus précoce. » Aujourd’hui, il est le fier père de trois chimères humains-macaques récemment avortées (plus de 100 autres simplement fanées dans leurs bocaux). À l’avenir, Belmonte espère que des créatures similaires grandiront pour avoir leurs organes prélevés à des fins humaines. Cela signifie que le travail de son laboratoire n’est pas seulement philanthropique, il est nécessaire aux fins qu’il prévoit.

Les vies brèves mais méticuleusement documentées de ces hybrides humains-singes ont poussé la science médicale à un niveau supérieur. Pendant ce temps, leurs corps mortels ont été jetés dans des conteneurs de biodéchets. Aussi sinistre que puisse être cette réalité, la perspective de nourrir un tel être à l’âge adulte est bien plus inquiétante. Que se passe-t-il si quelques cellules souches humaines migrent vers le cerveau en développement du singe?

Compte tenu des nombreux exemples de caractéristiques mélangées dans les chimères adultes, les scientifiques inquiets prédisent que ce simien modifié présenterait une intelligence semblable à celle de l’homme. Il pourrait, par exemple, être assez intelligent pour comprendre comment la Statue de la Liberté a été enterrée jusqu’au cou dans le sable. Cette possibilité n’est pas seulement raisonnable, à en juger par les tendances actuelles, elle est probablement inévitable.

En vérité, si un comportement est à la fois agréable et possible, alors quelques personnes puissantes sont tenues de le faire – si elles ne l’ont pas déjà fait. Pourtant, au moment où ils se font prendre, il est probablement trop tard.

À quel moment avez-vous vendu votre âme?

Aujourd’hui, votre enfant a besoin d’un appareil dentaire pour se sentir bien dans son sourire. Demain, elle aura besoin d’une puce Neuralink pour suivre ses études. Compte tenu des lois de l’offre et de la demande, le prix du tissu fœtal frais pourrait être la bulle cryptographique de demain. En fait, cette tendance semble bien engagée.

Encore une fois, la question pour les gens ordinaires n’est pas de savoir comment empêcher cette révolution technocratique d’avoir lieu. À part une impulsion électromagnétique qui fait frire les circuits, ce navire a déjà navigué. La question est de savoir comment rester humain dans ce monde émergent.

À quel moment êtes-vous simplement têtu? D’un autre côté, à quel moment avez-vous vendu votre âme?