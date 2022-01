Des scientifiques ont construit un robot gecko pour découvrir les secrets de sa façon d’atterrir | La technologie

La nature regorge de mystères que de nombreux chercheurs tentent de déchiffrer, c’est maintenant au tour des geckos et de leur façon de se poser sur des surfaces verticales.

La science essaie de donner des réponses aux questions qui nous entourent. Et, est-ce que percer les secrets du monde qui nous entoure est compliqué, mais pas impossible. La nature est un parfait exemple en termes de réponses et d’inconnues, bien qu’il y ait généralement plus de secondes que de premières.

Et, est-ce que, il y a des animaux dont les comportements dépassent notre compréhension. L’exemple clair est celui des geckos, ces animaux sont capables de mouvements très compliqués et qui font l’envie de n’importe quelle machine. Bien que le plus surprenant soit sa capacité à adhérer à n’importe quelle surface.

Cette capacité leur permet de parcourir de petites distances au-dessus de l’eau en tant que puissance atterrir sur des surfaces complètement verticales. Et, est-ce que tout notre savoir nous dit que lorsque nous nous lançons sur une plateforme verticale, il serait naturel de ne pas pouvoir tenir le coup.

Le fait que les geckos soient capables de faire le contraire, de s’accrocher et de continuer comme si de rien n’était, a incité les chercheurs à se concentrer sur la façon dont ils sont capables de le faire. Des équipes concentrées sur la découverte de ces secrets ont même créé un robot gecko.

Cet animal robot est apparu après avoir collecté des données sur plusieurs geckos, certains avec une queue et d’autres sans. Les expériences auxquelles ils ont été soumis étaient simples, le gecko devait sauter sur le tronc d’un arbre et rester dessus. Les résultats des expériences ont indiqué que la queue joue un rôle important dans la stabilisation de l’animal..

Les conclusions tirées par ces chercheurs parlent de la manière dont une queue affecte le reste du corps de l’animal, cet appendice est beaucoup plus important qu’il n’est habituellement donné et sa conception a un impact vital sur la vie naturelle de nombreux animaux tels que le gecko.