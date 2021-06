Des scientifiques ont découvert une énorme tête d’homme dragon qui pourrait appartenir à une nouvelle espèce – .

Les scientifiques qui étudient l’évolution humaine ont livré deux découvertes révolutionnaires en quelques jours. Tout d’abord, c’est une équipe en Israël qui a analysé des fragments d’os fossilisés d’un crâne appartenant à ce qui s’est avéré être une nouvelle espèce humaine. Baptisée Nesher Ramla Homo, l’espèce parcourait la région autour d’Israël d’aujourd’hui il y a environ 130 000 ans. On pense qu’il a cohabité avec l’Homo sapiens, se croisant et échangeant des informations sur la technologie et la culture. Nesher Ramla pourrait s’avérer être le chaînon manquant, un précurseur néandertal recherché par les chercheurs.

Séparément, des scientifiques chinois ont étudié un énorme fossile de tête humaine qui, selon eux, appartient à une espèce totalement différente, actuellement nommé Homo longi ou « homme dragon ». D’autres experts sont en désaccord avec leurs confrères chinois, et ils disent qu’il pourrait être prématuré de désigner une nouvelle espèce humanoïde.

Trouvé à Harbin, le crâne ci-dessus pourrait également aider à réécrire l’évolution humaine, car l’Homo longi aurait pu être un groupe plus étroitement lié à l’Homo sapiens moderne qu’aux Néandertaliens.

Le fossile a été découvert pour la première fois en 1933 par des ouvriers chinois construisant un pont sur la rivière Songhua pendant l’occupation japonaise. Pour éviter qu’il ne tombe entre les mains de leurs occupants, les travailleurs ont enveloppé le crâne et l’ont caché dans un puits, rapporte The Guardian. Il n’a refait surface qu’en 2018, lorsque l’homme qui a caché le crâne en a parlé à son petit-fils sur son lit de mort.

Des chercheurs de l’Université Hebei Geo en Chine ont déterminé que le crâne de Harbin avait au moins 146 000 ans. Le crâne présente une combinaison unique de caractéristiques primitives et modernes. Le visage ressemble plus à l’Homo sapiens qu’à celui de Nesher Ramla Homo, note le rapport.

Le crâne mesure 23 cm de long et plus de 15 cm de large. Il est nettement plus grand qu’une tête humaine moderne et a amplement de place pour un cerveau humain moderne.

Reconstruction du crâne d’Homo longi : vue antérieure (A) et vue latérale, côté gauche (B). Source de l’image : Stringer et. tout

Le crâne présente une arête sourcilière épaisse et de grandes orbites carrées. Mais il est aussi délicat malgré sa taille. Il appartenait à un homme d’environ 50 ans qui aurait eu un physique tout aussi impressionnant. Un nez large permettrait le passage de vastes volumes d’air, ce qui favoriserait un mode de vie à haute énergie. La taille globale de l’homme lui aurait permis de résister aux hivers très froids de la région.

“L’Homo longi est fortement construit, très robuste”, a déclaré le paléoanthropologue du Hebei, le professeur Xijun Ni. “Il est difficile d’estimer la hauteur, mais la tête massive devrait correspondre à une hauteur supérieure à la moyenne des humains modernes.”

Les chercheurs ont comparé le crâne de Harbin à 95 autres à l’aide d’un logiciel informatique et ont compilé l’arbre généalogique le plus probable. C’est ainsi qu’ils ont découvert que le crâne de Harbin et quelques autres de Chine formaient une branche plus proche de l’homme moderne que de l’homme de Néandertal.

Alors que des chercheurs chinois pensent que le crâne de Harbin est suffisamment distinct pour en faire une nouvelle espèce humanoïde, d’autres ne sont pas d’accord. L’un d’eux est le professeur Chris Stringer, responsable de recherche au Natural History Museum de Londres, qui a travaillé sur le projet « Dragon man ». Il a dit que c’était l’une des découvertes les plus importantes des 50 dernières années, “un fossile merveilleusement préservé”. Mais il pense qu’il est similaire à un autre fossile trouvé dans le comté de Dali en Chine. “Je préfère l’appeler Homo daliensis, mais ce n’est pas grave”, a-t-il déclaré. “L’important est la troisième lignée d’humains ultérieurs qui sont séparés des Néandertaliens et séparés de l’Homo sapiens.”

Il est possible que l’humain appartienne aux Denisoviens, un groupe d’humains éteints, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver le lien.

Indépendamment du nom ou de l’espèce, d’autres chercheurs sont enthousiasmés par la découverte, selon The Guardian. “Le crâne humain archaïque chinois de Harbin, magnifiquement préservé, ajoute encore plus de preuves que l’évolution humaine n’était pas un simple arbre évolutif mais un buisson dense entrelacé”, a déclaré Mark Maslin, professeur de science du système terrestre à l’UCL. “Nous savons maintenant qu’il y avait jusqu’à 10 espèces différentes d’hominidés en même temps que notre propre espèce a émergé.” Malgré cela, c’est l’homo sapiens qui est finalement devenu l’espèce humaine dominante.

Les données de la recherche sur le crâne de Harbin ont été publiées dans The Innovation dans trois articles distincts : ici, ici et ici.

