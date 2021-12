Des scientifiques ont mis au point un plan fou pour rendre Mars habitable

Il existe un nouveau plan qui pourrait rendre la vie sur Mars plus envisageable.

Le plan est construit autour de l’idée de doter Mars d’une magnétosphère artificielle. La planète manque actuellement d’un champ magnétique puissant et en créer un pourrait être la seule option pour aider à faire de la vie sur Mars une possibilité plus forte. Bien sûr, il y a beaucoup à déballer avec l’idée, mais si elle réussit, cela rendrait la planète plus habitable.

Pourquoi nous avons besoin d’un champ magnétique pour que la vie sur Mars soit une réalité

Une photo de Mars prise par la sonde Hope des Emirats Arabes Unis. Source de l’image : UAESA

La vie sur Mars est un objectif pour l’humanité depuis plusieurs années maintenant. Pendant ce temps, nous avons découvert des tonnes de choses sous la surface de la planète. Nous avons également envoyé une multitude de rovers et d’autres machines pour enquêter sur sa surface. Malgré tout ce que nous savons sur la planète rouge, il nous reste encore beaucoup à déterminer si nous allons rendre Mars habitable.

L’une des premières choses que nous devons faire est de chercher à créer un environnement sûr pour que les humains puissent vivre et s’épanouir. Bien qu’il existe des projets de terraformation, si nous voulons faire de la vie sur Mars une réalité, nous aurons besoin d’une magnétosphère comme celle que nous avons sur Terre. Ce champ magnétique aidera à protéger la surface de la planète des vents solaires violents, comme ceux qui, selon les scientifiques, ont contribué à créer la vie sur Terre.

Un champ magnétique puissant offre plus de protection à la surface de Mars. Avec un en place, nous pourrions alors commencer à construire des colonies et étendre notre exploration de la planète. Malheureusement, y parvenir est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.

Le nouveau régime

L’hélicoptère Mars de la NASA posé à la surface de la planète. Source de l’image : NASA/JPL-Caltech

Selon une étude récente (via Universe Today), les scientifiques ont proposé un nouveau plan pour créer un champ magnétique artificiel autour de Mars. L’idée de base est d’utiliser des particules chargées pour créer un anneau autour de la planète. Les scientifiques veulent y parvenir en ionisant les particules de Phobos, la plus grande des lunes martiennes. Phobos fait le tour de Mars toutes les huit heures. Cela signifie que cela créerait un anneau constant de particules chargées autour de la planète.

Les scientifiques veulent ensuite accélérer les particules pour créer ce qu’ils appellent un tore de plasma le long de la ligne d’orbite de la lune. Cela devrait théoriquement créer un champ magnétique suffisamment puissant pour protéger la vie sur Mars des vents solaires et d’autres choses.

On ne sait pas combien d’énergie le champ pourrait avoir besoin pour fonctionner. Cependant, les scientifiques disent que c’est le moment idéal pour proposer de nouvelles idées. Si l’une de ces idées s’avère fructueuse, nous pourrions nous retrouver avec de plus grandes chances que la vie sur Mars réussisse.