Des scientifiques ont nommé une espèce d’arbre d’après Leonardo DiCaprio

7 janvier 2022 / Publié par : Allison

Les membres du Pussy Posse étaient probablement si confus par cette nouvelle. « Un arbre? Bien sûr je suppose, mais Leonardo DiCaprio est beaucoup plus familier avec un buisson. Si seulement ces scientifiques connaissaient l’homme dont ils donnaient le nom aux espèces d’arbres, ils seraient peut-être restés un peu plus sur la marque. Mais pour l’instant, ils ont décidé d’honorer l’éco-activiste à temps partiel avec son propre type d’arbre. Leo obtient son propre arbre avant l’aspirant arbre Scarlett Johansson ? Un geste audacieux.

Des chercheurs des Jardins botaniques royaux du Royaume-Uni ont récemment découvert ce qu’ils pensent être une nouvelle espèce d’arbre dans la forêt camerounaise, qui est apparemment bien connue pour sa riche biodiversité. Les scientifiques voulaient honorer la promesse de Leo de sauver la forêt tropicale. Ils pensent également que le travail de sauvegarde des arbres de Leo a été « crucial » pour aider à arrêter l’exploitation forestière dans la forêt d’Ebo. Et ainsi, Leo obtient un arbre qui porte son nom. J’aimerais pouvoir dire qu’ils l’ont appelé Tree-o DiCaprio, mais malheureusement, ils sont devenus un peu plus scientifiques avec. via le New York Post :

En 2020, DiCaprio, 47 ans, a fait campagne pour protéger la forêt, qui abrite le peuple Banen et une population diversifiée de plantes et d’animaux. Il a publié des appels sur les réseaux sociaux, renvoyant à une pétition à signer par ses partisans. Les efforts de DiCaprio ont aidé des experts internationaux, qui ont écrit une lettre au gouvernement camerounais détaillant les espèces menacées d’animaux et de plantes qui résident dans la forêt. Des chercheurs des Jardins botaniques royaux ont découvert un arbre – et l’ont nommé Uvariopsis dicaprio.

Je suis sûr que Leo était fier d’apprendre cette nouvelle alors qu’il se prélassait sur un méga yacht énergivore.

L’arbre a été surnommé « Dicaprio » en abrégé, et voici à quoi il ressemble. Selon les scientifiques, c’est un membre de la famille des plantes ylang-ylang et c’est un petit arbre tropical à feuilles persistantes avec des fleurs jaunes sur son tronc. Elle a déjà été classée sur la liste des plantes en danger critique d’extinction.

Cet arbre tropical de la forêt d’Ebo au Cameroun appartient à la famille de l’ylang-ylang. Les scientifiques ont choisi de nommer l’arbre « Uvariopsis dicaprio » en l’honneur de @LeoDiCaprio après avoir joué un rôle important dans la protection de la forêt d’Ebo (1/2) pic.twitter.com/w2zpxLiKSq – Kew Gardens (@kewgardens) 7 janvier 2022

Maintenant qu’il a reçu un nom des Jardins botaniques royaux, ces chercheurs devraient étudier cet arbre pour voir comment il se comporte au cours des saisons à venir. Un arbre plus petit, plus jeune et plus maigre pousse-t-il spontanément à côté de l’arbre de Léo ? Et puis, lorsque vous vérifiez Tree-o DiCaprio trois à quatre ans plus tard, un nouvel arbre plus jeune a-t-il remplacé le premier arbre latéral plus jeune ? Oui, c’est l’arbre de Léo !

Photo : Wenn.com