Des scientifiques ont trouvé des fossiles d’une nouvelle espèce humaine vieille de 130 000 ans – .

Des scientifiques israéliens sont tombés sur une découverte inattendue alors qu’ils étudiaient des morceaux d’os fossilisés déterrés près d’une cimenterie. Les fragments d’un crâne et d’une mâchoire inférieure avec des dents appartenaient à une personne qui vivait dans la région il y a quelque 130 000 ans, mais l’humain ne ressemble à rien de ce que nous avons connu jusqu’à présent.

Les chercheurs lui ont donné un nouveau nom car nous examinons une espèce humaine différente qui n’a jamais été vue auparavant. Ils l’appellent Nesher Ramla Homo, d’après un endroit au sud-est de Tel-Aviv où il a été découvert. Cet humain avait des caractéristiques particulières que l’on n’avait pas vues dans d’autres découvertes squelettiques de la même période. Les chercheurs ont découvert que Nesher Ramla Homo avait un crâne plat, de très grandes dents et une mâchoire sans menton. L’espèce a peut-être vécu aux côtés d’Homo sapiens pendant plus de 100 000 ans, et on pense qu’elle est le précurseur de l’homme de Néandertal, dont le crâne est visible ci-dessus. La découverte pourrait bouleverser tout ce que nous savions sur l’évolution humaine sur Terre.

“La découverte d’un nouveau type d’Homo est d’une grande importance scientifique”, a déclaré Israel Hershkovitz de l’Université de Tel Aviv dans un communiqué. “Cela nous permet de donner un nouveau sens aux fossiles humains précédemment trouvés, d’ajouter une autre pièce au puzzle de l’évolution humaine et de comprendre les migrations des humains dans l’ancien monde.”

Les Nesher Ramla avaient peut-être une anatomie du crâne inhabituelle, mais l’étude indique qu’ils ressemblaient à des groupes pré-néandertaliens en Europe.

“C’est ce qui nous fait suggérer que ce groupe Nesher Ramla est en fait un grand groupe qui a commencé très tôt dans le temps et est la source de l’homme de Néandertal européen”, a déclaré l’anthropologue physique de l’Université de Tel Aviv, Hila May, dans un communiqué. Elle a ajouté que la science n’a jamais été en mesure d’expliquer comment les gènes de l’Homo sapien étaient présents dans la première population de Néandertal en Europe. Le Nesher Ramla peut être le chaînon manquant, car l’espèce peut s’être croisée avec l’Homo sapiens.

L’analyse de la forme 3D des os de Nesher Ramla a exclu toute relation avec un groupe connu, mais les chercheurs ont fait correspondre un petit nombre de fossiles humains en Israël que les scientifiques n’avaient jamais expliqués. Les scientifiques spéculent que la situation géographique d’Israël aurait permis à différentes populations humaines de se rencontrer et de se mélanger pendant qu’elles se répandaient à travers le monde.

Les ossements de Nesher Ramla Homo ont été retrouvés à environ 25 pieds de profondeur, à côté de tabourets en pierre, d’os de cheval et d’os de cerf.

D’autres experts non impliqués dans l’étude ont déclaré à NBC News que les fossiles de Nesher Ramla ressemblaient à une variété humaine intermédiaire qui aurait pu précéder les Néandertaliens dans la région.

La vidéo suivante de l’Université de Tel Aviv montre des images et des rendus 3D du Nesher Ramla Homo. Il explique également la technologie utilisée pour démontrer que les ossements appartenaient à une nouvelle espèce humanoïde.

