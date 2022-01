Des scientifiques ont vu une étoile mourante exploser pour la première fois

Les étoiles mourantes peuvent être tout un spectacle. En fait, ils sont souvent considérés comme l’un des événements les plus dramatiques et les plus violents de l’espace. Souvent, cependant, ils se produisent si loin que nous ne sommes pas en mesure de bien les voir. Ce n’est pas le cas avec une étoile mourante récente, cependant. En fait, les scientifiques ont pu obtenir des sièges au premier rang jusqu’à la mort de ce géant céleste.

Les scientifiques ont pu voir cette étoile mourante prendre son dernier souffle

Source de l’image : dottedyeti/Adobe

Située à environ 120 millions d’années-lumière de la Terre, l’étoile se trouve dans la galaxie NGC 5731. Récemment, des scientifiques ont réussi à capturer l’agonie finale de l’étoile mourante à l’aide de télescopes au sol. L’étoile était une étoile supergéante rouge, et bien qu’elles ne soient pas les étoiles les plus brillantes ou les plus grandes, elles sont massives en volume. En fait, les scientifiques disent que l’étoile était au moins 10 fois plus massive que notre Soleil lorsqu’elle a explosé.

Beaucoup d’étoiles ont tendance à éclater en de violents dégagements de gaz chaud lorsqu’elles commencent à mourir. Cependant, les astronomes pensent souvent que les supergéantes rouges étaient relativement calmes dans les moments qui ont précédé leurs supernovas. Cependant, capturer cette étoile récente a montré que ce n’est pas toujours le cas. Les scientifiques disent que le début a éclaté de manière autodestructrice avant de s’effondrer en une supernova de type II. Ce type de supernova est essentiellement un effondrement rapide de l’énergie dans l’étoile avant que ce qui reste de son noyau n’explose.

Les scientifiques ont détaillé leurs découvertes dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal. De plus, l’un des auteurs principaux a déclaré que cet événement est une percée dans la façon dont nous comprenons ce que font des étoiles massives comme celle-ci dans les instants avant leur mort.

La mort d’une supergéante

Source de l’image : NASA/ESA/Hubble

Les astronomes ont découvert l’étoile mourante environ 130 jours avant son dernier souffle. À l’époque, le télescope Pan-STARRS situé à l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï a détecté un rayonnement lumineux provenant de la zone où se trouvait l’étoile. Les astronomes ont ensuite observé l’étoile mourante à l’aide du spectromètre imageur à basse résolution de l’observatoire WM Keck à Hawaï. Ils l’ont nommé supernova 2020tif.

« C’est comme regarder une bombe à retardement », a déclaré Raffaella Margutti, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. (via CNN) Margutti a également déclaré qu’ils n’avaient jamais confirmé une telle violence dans une supergéante rouge mourante jusqu’à cette étoile.

Avec cette nouvelle connaissance de la façon dont les supergéantes rouges meurent, les scientifiques peuvent creuser plus profondément les mystères qui entourent encore ces énormes boules d’énergie présentes dans tout notre univers.