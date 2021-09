Des scientifiques replongés dans un voyage de créatures des grands fonds : “Seulement 1 espèce connue sur 5” | Sciences | Nouvelles

in

Pour mettre cela en perspective, la partie la plus profonde de l’océan dans le Pacifique descend à 36 161 pieds sous la surface de l’eau.

En conséquence, l’écosystème de l’océan reste l’un des plus insaisissables de la planète – donnant aux chercheurs l’espoir qu’il pourra apporter des réponses vitales à certaines des questions les plus vitales de la science.

Dans une récente étude de trois ans sur l’océan Pacifique – le plus grand et le plus profond du monde – des véhicules télécommandés (ROV) ont photographié près de 350 000 animaux.

Ceux-ci comprenaient des poissons, des poulpes, des coraux, des anémones, des crevettes, des calmars, des éponges et des boules de boue vivantes sculptées appelées xénophyophores.

Pourtant, parmi ces animaux enregistrés, seulement un sur cinq était une espèce connue.

C’est un chiffre étonnant.

Alors que les scientifiques ont admis que toutes les images n’étaient pas assez claires pour être identifiées, la plupart étaient des organismes que personne n’avait vus auparavant.

Chaque fois que les scientifiques regardent dans les profondeurs de l’océan, ils sont presque assurés de trouver quelque chose d’inconnu et d’inattendu, selon le Dr Helen Scales, biologiste marine.

Comme l’a noté le Dr Scales: “Lorsque l’équipe de Rotjan aura terminé d’analyser les résultats, elle ajoutera sans aucun doute des entrées au Registre mondial des espèces d’eau profonde, qui, à la mi-2021, répertoriait 26 599 espèces, un nombre qui augmente tout le temps.”

Leurs recherches pourraient bien reproduire les 12 nouvelles espèces qui ont été trouvées “cachées dans les profondeurs” en 2020.

Ici, une équipe qui a travaillé sur ce qu’on a appelé le projet Atlas a trouvé de nouvelles mousses marines, mollusques et corrals qui avaient auparavant échappé à la découverte.

Cependant, les chercheurs ont averti que les animaux pourraient déjà être menacés par le changement climatique.

Le dioxyde de carbone absorbé par l’océan le rend plus acide, provoquant notamment la corrosion des squelettes coralliens.

Mais les scientifiques impliqués ont souligné qu’il n’était pas trop tard pour protéger ces espèces spéciales et les habitats importants qu’elles occupaient.

En plus des 12 nouvelles découvertes, les chercheurs ont également trouvé environ 35 nouveaux enregistrements d’espèces dans des zones où elles étaient auparavant inconnues.

Un champ de cheminées hydrothermales a également été découvert.

Ces sources chaudes du fond marin des Açores sont des zones importantes de productivité biologique relativement élevée qui hébergent des communautés complexes au milieu du vaste océan profond.

Le professeur George Wolff, un chimiste océanien de l’Université de Liverpool qui a participé au projet, a souligné : « Nous pouvons toujours dire que nous avons de meilleures cartes de la surface de la Lune et de Mars que du fond marin.

“Donc, chaque fois que vous allez dans les profondeurs de l’océan, vous trouvez quelque chose de nouveau – pas seulement des espèces individuelles, mais des écosystèmes entiers.”

