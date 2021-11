Des scientifiques stupéfaits par la découverte « révolutionnaire » d’une nouvelle galaxie naine par un astronome amateur | Sciences | Nouvelles

Nommé Poissons VII/Tri III, les scientifiques espèrent que cette découverte jettera un nouvel éclairage sur la naissance des galaxies. L’astronome amateur Giuseppe Donatiello a repéré le corps céleste en parcourant un ensemble de données publiques publié par le DESI Legacy Imaging Surveys – un catalogue d’images du ciel visibles depuis l’hémisphère nord. Les images ont depuis été analysées par le Dr David Martinez-Delgado de l’Instituto de Astrofisica de Andalucia à Grenade, en Espagne.

En comparant la découverte avec des images plus profondes capturées par le Telescopio Nazionale Galileo de 3,58 mètres en Italie, l’astrophysicien a pu déterminer la position exacte de la galaxie.

Étonnamment, Poissons VII/Tri III a été identifié comme l’un des deux candidats possibles et, selon l’Université de Surrey, l’un ou l’autre « en ferait une découverte astrophysique importante ».

D’après les calculs de l’équipe, la galaxie est soit une galaxie naine isolée, soit un satellite de la galaxie géante du Triangle.

Également connue sous le nom de Messier 33 (M33) ou NGC 598, la galaxie spirale est le troisième plus grand membre du groupe local de galaxies, juste derrière Andromède et la Voie lactée.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni s’apprête à déjouer Poutine alors que le Qatar offre du gaz

« M33 remet actuellement en question les hypothèses des astrophysiciens, mais cette nouvelle découverte commence à nous rassurer sur le fait que nos théories sont correctes. »

Avant que les astrophysiciens puissent confirmer la nature de Poissons VII/Tri III, ils devront mesurer avec précision la distance qui le sépare et voir comment il se déplace par rapport à M33.

Dans les deux cas, ils devront utiliser une imagerie télescope supplémentaire.

Noushin Karim, une autre doctorante à l’Université de Surrey qui a aidé à identifier les Poissons VII/Tri III, a déclaré : « L’imagerie en profondeur de Hubble nous permettrait d’atteindre des étoiles plus faibles qui agissent comme des estimateurs de distance plus robustes, car elles ont une luminosité standard.

« Pour confirmer le mouvement de la nouvelle galaxie, nous avons besoin d’images à partir d’un télescope de huit ou 10 mètres, comme Keck ou Gemini. »

La découverte de la galaxie a été décrite dans un article publié dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Les auteurs de l’étude ont écrit : « La détection de plus de satellites à la périphérie de M33 pourrait aider à mieux éclairer si cet écart entre les attentes et les observations est dû à une mauvaise compréhension du processus de formation des galaxies, ou s’il est dû à la faible luminosité et la luminosité de surface de la population du satellite M33 qui est jusqu’à présent tombée en dessous des limites de détection des relevés précédents.

« S’il est vraiment isolé, ce serait le nain de champ connu le plus faible détecté à ce jour. »