Des scientifiques stupéfaits par le « plus ancien fossile d’animal » : « Donne une nouvelle compréhension » des ancêtres » | Sciences | Des nouvelles

Les animaux sont connus sous le nom d’eucaryotes multicellulaires : des formes de vie compliquées qui consomment de la matière organique, respirent de l’oxygène et vivent maintenant comme les créatures variées et complexes que nous voyons aujourd’hui. Leurs premiers ancêtres ne leur ressemblaient en rien et ont probablement commencé comme de petits organismes basiques. Ils ont peut-être même été une éponge, semblable aux éponges de mer.

Ces éponges sont une sorte d’organisme qui existe encore aujourd’hui, dont les proches parents, selon les scientifiques, sont de bons candidats pour les premiers animaux.

C’est parce qu’ils ont des plans corporels simples, essentiellement des structures en forme de tube qui filtrent les aliments.

Et, ils ont aussi relativement peu de types de cellules.

Mais déterminer si les éponges étaient le premier type d’animal s’est avéré délicat pour les chercheurs.

Science : le fossile pourrait être celui d’une ancienne éponge – peut-être le plus vieil animal du monde (Image : GETTY/Youtube/Nature)

Règne animal : les animaux sont connus sous le nom d’eucaryotes multicellulaires (Image : GETTY)

Cependant, un fossile découvert plus tôt cette année les a amenés à croire qu’il pourrait, en fait, être le plus vieil animal de tous les temps.

Une série de lignes ressemblant à des ondulations ont été découvertes sur de la roche dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada.

Mais, certains pensent qu’ils sont la preuve physique d’un ancien animal.

Si cela était vrai, cela repousserait de 300 millions d’années la première preuve physique d’animaux sur la planète.

Éponges de mer : les scientifiques pensent que les éponges sont un bon candidat pour les parents des premiers animaux (Image : GETTY)

La découverte a été publiée dans la revue scientifique Nature par Elizabeth C Turned, intitulée : « Possible poriferan body fossils in early Neoproterozoïque microbial reefs ».

Il a été exploré par le journal lors de sa courte vidéo explicative, « Est-ce le plus ancien fossile animal du monde ? »

Actuellement, les premiers fossiles dont les scientifiques sont relativement sûrs sont des animaux datant d’environ 550 millions d’années.

C’était juste avant l’explosion cambrienne, il y a environ 541 millions d’années, lorsque pratiquement tous les principaux phylums animaux ont commencé à apparaître dans les archives fossiles.

Animal ancien : les fossiles ressemblent à des lignes ondulées, mais pourraient en fait être un animal ancien (Image : Youtube/Nature)

Canada : Ils ont été trouvés sur un rocher dans les Territoires du Nord-Ouest éloignés du Canada (Image : Youtube/Nature)

Les fossiles plus anciens ont été controversés car il est difficile de déterminer ce qui est un animal et ce qui ne l’est pas.

La nouvelle découverte repousserait la première preuve d’animaux à il y a 890 millions d’années.

Un argument en faveur des motifs de la paroi rocheuse est qu’il s’agit vraiment d’un ancien animal fossile et que la structure ramifiée complexe est similaire à celle de certaines éponges modernes.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu.

Mer profonde : les éponges sont des organismes simples et particuliers (Image : GETTY)

Certains scientifiques pensent qu’il est possible que les motifs aient pu être créés par des tapis bactériens.

Il aurait également été difficile pour les animaux de survivre il y a 890 millions d’années, une époque avec très peu d’oxygène.

Mais le fossile a été retrouvé mêlé à des structures bactériennes, suggérant que l’organisme aurait pu vivre à proximité de bactéries photosynthétiques, dans de petites oasis riches en oxygène.

Lorsqu’il est aligné, le fossile ressemble également beaucoup à des découvertes plus récentes d’il y a environ 500 millions d’années, qui seraient également d’anciennes éponges.

Histoire : Le fossile ressemble à des découvertes plus récentes qui ont été déterminées comme étant animales (Image : Youtube/Nature)

Le narrateur de la vidéo Nature a noté : « S’il s’agit vraiment d’une preuve d’un animal vieux de 89 millions d’années, il aurait survécu à des changements climatiques massifs, y compris une période de froid extrême que certains appellent « Terre boule de neige ».

« Bien qu’il y ait un débat sur la nature animale du fossile, s’il est vrai, cela pourrait nous donner une nouvelle compréhension de la façon dont nos ancêtres se sont formés il y a près d’un milliard d’années. »