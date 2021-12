Des scientifiques viennent de découvrir la vie sous l’Antarctique

Quand on pense à l’Antarctique, la première chose qui vient à l’esprit est très probablement qu’il s’agit d’une friche gelée. Bien sûr, il y a de la vie dans le monde antarctique. Mais pour la plupart, la terre est principalement constituée d’un environnement sous le point de congélation. Maintenant, cependant, les scientifiques ont découvert une nouvelle vie sous la banquise.

La vie prospère sous la banquise en Antarctique

Source de l’image : Wayne/Adobe

Selon une nouvelle étude, les scientifiques ont découvert plus de vie marine que prévu sous la banquise antarctique. L’étude a été publiée la semaine dernière dans la revue Current Biology.

En utilisant de l’eau chaude, des scientifiques de l’Institut Alfred Wegener, du Centre Helmholtz pour les chercheurs polaires et marins en Allemagne ont foré deux trous. Les trous étaient à environ 200 mètres de profondeur dans la banquise antarctique. Là, ils ont trouvé des fragments de vie sur les fonds marins qui comprenaient plus de 77 espèces. Certaines espèces avaient déjà été découvertes en Antarctique. Cependant, il y avait des fragments de plusieurs nouvelles espèces qu’ils ne connaissaient pas auparavant dans la région.

« Cette découverte de tant de vie vivant dans ces conditions extrêmes est une surprise totale et nous rappelle à quel point la vie marine antarctique est si unique et spéciale », a déclaré David Barnes, l’un des principaux auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse.

« C’est incroyable que nous ayons trouvé des preuves d’autant de types d’animaux, la plupart se nourrissant de micro-algues (phytoplancton) mais aucune plante ou algue ne peut vivre dans cet environnement. »

Barnes dit que la prochaine grande question qu’ils doivent se poser est de savoir comment ces formes de vie se développent-elles dans l’environnement antarctique ?

Datation au carbone de la trouvaille

Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

La découverte de la vie sous l’Antarctique est surprenante. Les chercheurs disent que la chose la plus surprenante est depuis combien de temps il est là.

« La datation au carbone de fragments morts de ces animaux des fonds marins variait du courant à 5 800 ans », a déclaré le Dr Gerard Kuhn, co-auteur de l’étude dans le communiqué. « Malgré le fait de vivre à 3-9 km de l’eau libre la plus proche, une oasis de vie peut avoir existé en continu pendant près de 6 000 ans sous la banquise. »

Les chercheurs notent également que les théories actuelles disent que la vie devient moins abondante à mesure que vous vous éloignez de l’eau libre. Bien sûr, certains poissons, vers et autres petits charognards mobiles peuvent vivre dans ces environnements. Cependant, les organismes filtreurs comme ceux trouvés par les scientifiques disparaissent généralement en premier. D’autant plus que vous vous éloignez de l’eau et du soleil. Cela ne semble pas être le cas sous l’Antarctique, cependant.

Malheureusement, les scientifiques disent que le rythme rapide du changement climatique que notre monde subit actuellement signifie que nous avons de moins en moins de temps pour étudier ces formes de vie avant que leur environnement ne cesse d’exister.