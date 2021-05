Des sculptures d’animaux préhistoriques découvertes pour la première fois en Écosse

P

des sculptures réhistoriques d’animaux ont été découvertes pour la première fois en Écosse

Pensés avoir jusqu’à 5000 ans, datant du néolithique ou du début de l’âge du bronze, ils représentent deux cerfs rouges mâles avec des bois complètement développés, tandis que d’autres sculptures suggèrent des cerfs plus jeunes, a déclaré Historic Environment Scotland (HES).

Les images ont été découvertes par hasard dans un ancien site de sépulture à Dunchraigaig Cairn, Kilmartin Glen, Argyll, par Hamish Fenton, qui a une formation en archéologie.

Les images sont les premières sculptures d’animaux connues en Écosse et les premiers exemples clairs de sculptures de cerfs du néolithique au début de l’âge du bronze dans tout le Royaume-Uni, a déclaré HES.

Kilmartin Glen est connu pour sa forte concentration de vestiges antiques de l’époque, y compris certaines des marques de coupe et d’anneau les plus claires.

C’est également la première fois que des sculptures d’animaux datant de cette période sont découvertes dans une zone avec des marques de coupe et d’anneau au Royaume-Uni, a déclaré HES.

Le cerf aurait été une source précieuse d’os, de viande et de peaux, avec leurs bois utilisés pour fabriquer une variété d’outils.

Le Dr Tertia Barnett, chercheur principal pour le projet d’art rupestre écossais à HES, a déclaré : « On pensait auparavant que les sculptures d’animaux préhistoriques de cette date n’existaient pas en Écosse, bien qu’elles soient connues dans certaines régions d’Europe, il est donc très excitant ont maintenant été découverts ici pour la première fois dans l’historique Kilmartin Glen.

«Cette découverte extrêmement rare change complètement l’hypothèse selon laquelle l’art rupestre préhistorique en Grande-Bretagne était principalement géométrique et non figuratif.

«Il est remarquable que ces sculptures de Dunchraigaig Cairn montrent de si grands détails anatomiques et il n’y a aucun doute sur les espèces animales qu’elles représentent.

« Cela nous indique également que les communautés locales sculptaient des animaux ainsi que des motifs de coupe et d’anneau, ce qui est conforme à ce que nous savons d’autres sociétés du néolithique et de l’âge du bronze, en particulier en Scandinavie et en Ibérie.

“Cette incroyable découverte à Dunchraigaig Cairn nous fait nous demander si d’autres sculptures d’animaux auparavant inconnues au Royaume-Uni sont cachées dans des endroits inattendus de nos paysages anciens, attendant d’être découvertes à l’avenir.”

M. Fenton a déclaré: «Je passais devant le cairn de Dunchraigaig au crépuscule lorsque j’ai remarqué la chambre funéraire sur le côté du cairn et j’ai décidé de me glisser à l’intérieur avec ma torche.

« Alors que je braquais la torche, j’ai remarqué un motif sur le dessous de la dalle du toit qui ne semblait pas être des marques naturelles dans la roche.

« Alors que j’éclairais davantage la lumière, j’ai pu voir que je regardais un cerf à l’envers, et alors que je continuais à regarder autour de moi, d’autres animaux sont apparus sur le rocher.

“C’était une découverte complètement incroyable et inattendue et, pour moi, des découvertes comme celle-ci sont le véritable trésor de l’archéologie, aidant à remodeler notre compréhension du passé.”

Il y a plus de 3 000 roches sculptées préhistoriques en Écosse, dont la grande majorité sont des marques abstraites d’une marque de coupe centrale entourée d’anneaux concentriques.

« Bien que bon nombre de ces sculptures mystérieuses soient encore visibles dans le paysage ouvert aujourd’hui, nous en savons peu sur la façon dont elles ont été utilisées ou à quoi elles servaient », a déclaré HES.