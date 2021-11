Des secrets sur le cahier qui pourraient vous faire pleurer

8. Gosling était une petite méthode

Tout au long du film, Gosling a en fait couvert son baby blues et portait des lentilles de contact brunes parce que James recueillir, le célèbre acteur qui jouait le plus vieux Noah, avait les yeux marrons. Alors que le jeune Noah était très intéressé par la continuité, Garner, décédé un mois seulement après la sortie du film en juillet 2004, s’en fichait vraiment. Selon Cassavetes, Gosling a également approché l’acteur plus âgé au sujet des accents … menant à une conversation hilarante et maladroite.

« [Ryan] dit: ‘Je pensais aux accents. Il y a toutes sortes d’accents de la Caroline du Sud – l’un est plus rural et ceci et cela. [Garner] va, ‘Je ne fais pas d’accents, gamin. Ils sont stupides, ‘ » Cassavetes a dit, » Et [Ryan] va, ‘OK. Et la couleur des yeux ? J’ai les yeux bleus. Tu as les yeux marrons.’ Il dit : ‘Tout le monde sait que Jim Garner a les yeux marrons. Fais ce que tu veux, gamin. [Ryan] dit : ‘OK, je suppose que je vais porter des lentilles. Et les cheveux ?’ Et il dit : ‘Fais ce que tu veux, gamin. Ravi de vous rencontrer. A plus tard. ‘ Ryan m’a regardé et m’a dit : ‘Tais-toi, ne dis même pas un mot.’ Ce n’est donc qu’un exemple de deux types de styles d’acteurs extrêmement différents. Les deux ont un succès fou. »

Un autre exemple de la méthode d’action de Gosling allant un peu trop loin était sa suggestion de brûler la maison de Noah comme métaphore de ses sentiments. « Il venait me voir et me disait : ‘Pourquoi ne puis-je pas brûler la maison ?' », a révélé Cassavetes, « Je dirais : ‘Parce que je ne sais même pas ce que cela signifie.’ Et il disait : » Nettoyer mon feu ! » » L’idée de Gosling n’a pas été finalisée, et la magnifique maison est toujours debout sur l’île de Wadmalaw, en Caroline du Sud.