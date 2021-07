Des semaines après l’annulation de NBC de Manifest, il atteint toujours une étape importante de Netflix

Source : Steve Hemmerstoffer / Voix Les fans de Pixel n’auront peut-être pas à attendre plus longtemps la prochaine version. Le Google Pixel 5a aurait fait son chemin vers la FCC, ce qui pourrait indiquer un lancement imminent. Le dossier de l’appareil a été repéré par Android Police et montre apparemment quelques variantes différentes de […] More