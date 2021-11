« Des semaines, des mois ou des années, Carmen Salinas reste dans le coma »

Carmen Salinas reste connectée et dans le coma, demande à sa fille | Instagram

Récemment, on a appris que la fille du célèbre actrice Carmen Salinas a décidé que tout ce qui doit être comme ça reste connecté, quelque chose qui semble avoir dérangé certains membres de la famille mexicaine.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur a également été admis le 11 novembre après avoir subi une accident vasculaire cérébral.

C’est ainsi que l’actrice Carmen Salinas est actuellement en soins intensifs après avoir souffert de cette terrible situation, ce qui inquiète vraiment des milliers de personnes.

En effet, dans une interview son filleul, Jorge Nieto, a confirmé que jusqu’à présent l’actrice a été évaluée par trois neurologues, qui se sont mis d’accord sur son diagnostic en assurant que les dégâts sont irréversibles et que Carmen Salinas ne va plus se réveiller.

On dit que l’une des causes de l’accident vasculaire cérébral de Carmen Salinas était l’hypertension dont elle souffrait, qui était à l’origine des dommages cardiovasculaires.

De plus, l’amie de l’actrice a mentionné que malgré les prévisions des médecins, l’espoir demeure que la talentueuse actrice se rétablisse et puisse revenir avec son affection, son talent et son amour.

Et c’est qu’il a expliqué et détaillé que les organes de Carmen Salinas continuent de bien fonctionner, donc une récupération inattendue pourrait se produire.

Pendant ce temps, María Eugenia Plascencia, fille de Carmen Salinas, a demandé de la garder présente dans les prières et de garder la foi, et elle a également décidé de la garder toujours connectée, car elle espère que sa mère pourra se réveiller très bientôt.

Ayons foi, Dieu est le dernier à avoir la parole »

D’autre part, hier, une messe a été organisée pour demander la santé de la femme mexicaine offerte par le prêtre José de Jesús Aguilar dans la paroisse de San Cosme y Damián à Mexico, qui a été diffusée sur sa chaîne Youtube.

Seul Dieu peut faire récupérer à quelqu’un le pouvoir de la prière qui fait des miracles ».

A noter que María Eugenia assure que sa mère a eu des réactions dans son corps qui l’ont remplie d’espoir.

Ma mère ne laisse jamais ses pieds se toucher parce qu’ils la chatouillent. Dans ses massages, je me suis levé et il m’a fait une réaction de « ne me chatouille pas » ; cela a fait mon coeur très heureux. »

En effet, María Eugenia assure que la question de la perte d’un être cher est extrêmement délicate dans sa famille, c’est pourquoi l’éventuelle absence d’un être cher n’a jamais été évoquée.