Des sénateurs américains interrogent Amazon sur son utilisation des données biométriques de lecture palmaire

Entrer dans un magasin Amazon Go à Seattle en scannant une paume.

Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​est confronté à des questions sur la manière dont l’entreprise prévoit d’utiliser les données qu’elle collecte à partir de ses scanners de lecture de paume nouvellement installés dans certains des points de vente de l’entreprise.

Un groupe de trois sénateurs américains – Amy Klobuchar (D-Minn.), Bill Cassidy (R-La.) et Jon Ossoff (D-Ga.) – a envoyé une lettre à Jassy posant une série de questions sur son nouvel Amazon One programme qui encourage les gens à effectuer des paiements sans contact via des scans manuels dans ses magasins physiques, tels que Whole Foods.

Plus précisément, les sénateurs ont exprimé des inquiétudes concernant la propre histoire d’Amazon avec ses données d’utilisateur.

“L’expansion d’Amazon de la collecte de données biométriques via Amazon One soulève de sérieuses questions sur les plans d’Amazon pour ces données et son respect de la vie privée des utilisateurs, y compris sur la façon dont Amazon peut utiliser les données à des fins publicitaires et de suivi”, ont écrit les sénateurs dans une lettre datée du 12 août. “Nos préoccupations concernant la confidentialité des utilisateurs sont renforcées par les preuves qu’Amazon a partagé des données vocales avec des sous-traitants tiers et les allégations selon lesquelles Amazon a violé les lois sur la confidentialité biométrique.”

Dans un article de blog publié lors de l’introduction de la technologie, un responsable d’Amazon a noté que l’entreprise comprend les problèmes de confidentialité des données, mais qu’il n’y a rien à craindre avec l’utilisation de cette technologie par l’entreprise.

« Nous prenons la sécurité et la confidentialité des données au sérieux, et toutes les données sensibles sont traitées conformément à nos politiques de longue date. Dans cet esprit, nous avons conçu Amazon One pour qu’il soit hautement sécurisé », a écrit Dilip Kumar, vice-président de la vente au détail physique et de la technologie pour Amazon, dans un article du 29 septembre sur le blog de l’entreprise. « Par exemple, l’appareil Amazon One est protégé par plusieurs contrôles de sécurité et les images palmaires ne sont jamais stockées sur l’appareil Amazon One. »

Le groupe de trois sénateurs, cependant, ne semble pas convaincu par l’avertissement de Kumar.

“Contrairement aux systèmes biométriques comme Face ID et Touch ID d’Apple ou Samsung Pass, qui stockent des informations biométriques sur l’appareil d’un utilisateur, Amazon One aurait téléchargé des informations biométriques dans le cloud, ce qui soulève des risques de sécurité uniques”, ont-ils écrit dans la lettre.

Actuellement, Amazon offre 10 $ de crédits promotionnels à ceux qui inscrivent leurs comptes bancaires au programme et les associent à leurs comptes Amazon.

La lettre pose une série de questions, notamment :

Amazon envisage-t-il d’étendre Amazon One à d’autres Whole Foods, Amazon Go et d’autres magasins Amazon, et si oui, selon quel calendrier ? À combien de clients tiers Amazon a-t-il vendu (ou autorisé) Amazon One ? Quelles protections de la vie privée sont en place pour ces tiers et leurs clients ? Combien d’utilisateurs se sont inscrits à Amazon One ?

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter et a plutôt fait référence à l’article de blog précédemment publié.