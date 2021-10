Des séquences de gameplay de la campagne Halo Infinite à venir lundi matin

De nouvelles images de la campagne Halo Infinite seront publiées le lundi 25 octobre, dans le cadre d’une diffusion vidéo spéciale, a annoncé Microsoft. La diffusion intervient moins de deux mois avant le lancement de Halo Infinite le 8 décembre. Alors que 343 a montré beaucoup de multijoueur de Halo Infinite et a même organisé plusieurs versions bêta, la société n’a pas révélé une grande partie de la campagne depuis un certain temps.

Tout est sur le point de changer demain, le 25 octobre. La présentation vidéo de 343 devrait commencer à 6 h 00 PT / 9 h 00 HE, et vous pouvez regarder la vidéo YouTube ci-dessous.

À ce jour, la seule séquence de gameplay de la campagne pour Halo Infinite qui a été officiellement publiée est arrivée en juillet 2020, et c’était très décevant pour de nombreux fans. La démo de la campagne publiée à l’époque a engendré le mème Craig the Brute pour sa mauvaise qualité perçue, et 343 a depuis annoncé que son apparence s’améliorerait.

Microsoft a également publié ce qui semble être un nouveau synopsis d’histoire pour Halo Infinite, qui aborde la menace à laquelle Master Chief est confronté, The Banished. Il se vante également que Halo Infinite aura la campagne « la plus grande, la plus ouverte et la plus remplie d’aventures » à ce jour.

« Les bannis ont vaincu les forces de l’UNSC et pris le contrôle du mystérieux Zeta Halo, menaçant la survie de l’humanité », a déclaré 343. « Lorsque tout espoir est perdu et que le sort de l’humanité est en jeu, le Master Chief revient pour affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait jamais affronté. Voici un nouveau regard sur la campagne Halo Infinite qui présente aux joueurs la véritable liberté spartiate dans le plus grand, le plus large une expérience Halo ouverte et pleine d’aventures, lancée le 8 décembre 2021. »

La campagne de Halo Infinite était une non-présentation à la Gamescom en août, et le patron de 343, Joseph Staten, a reconnu les frustrations des fans et a expliqué pourquoi la décision avait été prise.

Staten a déclaré que l’équipe de développement est maintenant en « mode d’arrêt », ce qui signifie que le travail sur les principales fonctionnalités du jeu pour le lancement est terminé et que le studio corrige maintenant les bogues les plus prioritaires. C’est un gros travail qui prend beaucoup de temps et de ressources, et la création d’une nouvelle démo de campagne ou d’une bande-annonce pour montrer la campagne aurait ralenti les choses.

La campagne et le multijoueur de Halo Infinite sont des produits distincts et autonomes. Le multijoueur est gratuit, tandis que la campagne est au prix fort. Les deux jeux sont également proposés via Xbox Game Pass.

Après un long délai, Halo Infinite sera lancé le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

