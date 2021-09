des smartphones puissants, autonomes et créatifs

Nouvelle gamme composée des modèles edge 20 pro, edge 20 et edge 20 lite.

Selon Motorola, cette nouvelle famille Edge va au-delà de la génération précédente de smartphones de l’entreprise dans presque toutes les catégories, apportant des processeurs plus puissants, un appareil photo principal avec des pixels plus grands et le premier zoom de style périscope de Motorola, avec jusqu’à 50x. . De plus, le taux de rafraîchissement de l’écran est plus élevé, la charge de la batterie est plus rapide et le nombre d’expériences sur la plate-forme logicielle Ready For a été étendu.

Appareils photo

Dans toute la famille Motorola edge 20, la société s’est concentrée sur l’amélioration de la qualité de l’appareil photo. Le Motorola edge 20 pro propose un nouvel appareil photo principal 108MP au format optique 1/1,5 ″. Il est doté de la technologie Ultra Pixel : tous les neuf pixels sont combinés en un seul grand ultrapixel, ce qui améliore la sensibilité à la lumière de neuf fois et se traduit par de meilleures performances en basse lumière. Il offre également un objectif ultra grand-angle avec Macro Vision intégrée, vous permettant de capturer quatre fois plus de scènes dans le cadre pour capturer plus d’environnements et adapter plus de personnes à chaque prise de vue. Macro Vision vous permet également de vous rapprocher jusqu’à cinq fois de votre sujet photographié pour des gros plans extrêmes, jusqu’à 3 cm de distance, pour capturer des photos de nourriture, d’artisanat, de nature et plus encore.

Caméra télescope

Le troisième appareil photo représente le premier téléobjectif de type périscope de Motorola, une caractéristique rarement vue dans cette classe de smartphones, qui plie la lumière à 90 degrés pour une clarté supérieure à 5x. De plus, le Super Zoom 50x vous permet de capturer des détails à des distances incroyables. Et en tant que fonction vidéo, le Motorola edge 20 pro peut enregistrer dans une résolution incroyable de 8K.

Écrans

Le Motorola edge 20 pro intègre un grand écran Max Vision de 6,7 avec technologie OLED pour une expérience visuelle cristalline. Cet écran offre des couleurs 10 bits, atteignant l’espace colorimétrique DCI-P3 et répondant aux normes HDR10+. Cela signifie que les utilisateurs peuvent voir plus d’un milliard de nuances de couleurs, qui sont reproduites de manière vive, lumineuse et réaliste sur l’écran. Pour la première fois, un taux de rafraîchissement de 144 Hz est proposé, le taux de rafraîchissement le plus élevé disponible sur un smartphone conventionnel. Lorsqu’il s’agit de contenus dynamiques et animés tels que des jeux ou des vidéos d’action, le taux de rafraîchissement de 144 Hz améliore considérablement l’expérience, étant 140 % plus rapide que la norme de l’industrie 60 Hz d’il y a quelques années et 60 % plus rapide que la première génération. Bord Motorola.

Rapide dans tous les sens

Le Motorola edge 20 pro rapproche la 5G de tout utilisateur et offre la vitesse de nouvelle génération du WiFi 6. Le processeur ultra-rapide Qualcomm Snapdragon 870 fournit toute la puissance dont l’utilisateur a besoin. Avec 256 Go de stockage intégré, le Motorola edge 20 pro met des tonnes d’espace à disposition pour les photos, les films, les jeux et la musique. Et avec 12 Go de mémoire de pointe, les applications et les informations restent prêtes en arrière-plan pour que tout se passe bien. De plus, cet appareil offre plus de 30 heures de 5G sans avoir à le recharger. De son côté, la technologie TurboPower 30 offre 9 heures d’autonomie après seulement 10 minutes de charge.

Motorola Edge 20

C’est l’un des smartphones 5G les plus fins du marché, avec seulement 6,99 mm d’épaisseur. Cet appareil comprend le capteur principal 108MP, l’ultra grand angle et l’objectif macro du Motorola edge 20 pro, ainsi qu’un téléobjectif Super Zoom 30x pour des images extraordinaires à chaque fois. De plus, un grand écran de 6,7 “et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le Motorola edge 20 est équipé d’un processeur Qualcomm avec des graphismes et un traitement jusqu’à 55% plus rapides par rapport au Motorola edge de première génération.

Plus précisément, il s’agit du Qualcomm Snapdragon 778G, compatible avec le WiFi 6 et conçu spécifiquement pour les téléphones 5G. Avec jusqu’à 128 Go de stockage intégré et jusqu’à 8 Go de mémoire de nouvelle génération. Il offre plus d’une journée complète sans charge avec la batterie de 4 000 mAh, et si une charge rapide est nécessaire, la technologie TurboPower 30 offre 8 heures d’autonomie après seulement 10 minutes connectées.

Motorola Edge 20 Lite

Il offre une vitesse 5G ainsi qu’un système de caméra avancé à un prix très compétitif. Les utilisateurs peuvent prendre des photos incroyablement nettes avec le capteur principal 108MP ou laisser libre cours à leur créativité avec l’ultra grand angle et la Macro Vision. L’expérience de divertissement est améliorée par l’écran OLED de 6,7 “du reste de la famille Motorola edge 20. Le edge 20 lite offre un chipset MediaTek à faible consommation, qui vous permet de jouer à des jeux, de prendre des photos et bien plus encore sans affecter la batterie.

Ce smartphone vous permet de passer d’une application à une autre sans effort et de tout faire fonctionner en arrière-plan sans problème grâce à jusqu’à 8 Go de mémoire de pointe. La batterie de 5 000 mAh est l’une des plus grandes de tous les smartphones 5G, offrant deux jours d’autonomie avec une seule charge, et la technologie TurboPower ™ 30 offre une autonomie d’un jour en seulement 10 minutes de charge5.

Outils pour capturer du contenu

Motorola a intégré de nouveaux outils pour capturer du contenu plus facilement, plus rapidement et plus élégant que jamais. Le mode double capture vous permet d’enregistrer des vidéos ou de capturer des photos avec deux caméras en même temps, afin que vous puissiez capturer à la fois la personne qui prend la photo et les objets autour de vous et ne rater aucune action. Le Motorola edge 20 pro et le Motorola edge 20 disposent également d’un zoom audio et de la nouvelle fonction de super ralenti. Le zoom audio utilise des microphones avancés pour capturer le son émis par l’utilisateur tout en filtrant le bruit ambiant et les voix, de sorte que vos vidéos n’incluent désormais que l’audio dont vous avez besoin. D’autre part, grâce à sa nouvelle fonction de super ralenti, il est possible d’enregistrer 960 images haute définition par seconde, quatre fois plus lentement que le ralenti des précédents téléphones Motorola, pour voir les détails qui se perdent à vitesse normale. Pour améliorer les selfies dans l’obscurité, il est désormais possible d’utiliser une IA à faible luminosité, qui analyse automatiquement le selfie pour améliorer la luminosité et la qualité sans avoir à faire quoi que ce soit d’autre.

Prêt pour PC

Cette plate-forme logicielle étend les capacités du smartphone, et avec la nouvelle connexion sans fil et la compatibilité PC, les possibilités sont infinies. Grâce aux nouvelles capacités sans fil, il est désormais plus facile que jamais de profiter de jeux téléphoniques sur un grand écran, de participer à des appels vidéo de plus près et d’utiliser des applications sur un écran de bureau. De plus, avec la nouvelle fonctionnalité Ready For PC, l’utilisateur peut accéder aux applications de son téléphone et aux fichiers PC sur le même écran en se connectant sans fil et en ouvrant Ready For. Travailler sur deux fichiers en même temps et même déplacer des fichiers d’un appareil à l’autre est désormais un jeu d’enfant.

Android 11 presque pur

Motorola s’engage pour la version pure du système d’exploitation Android 11. Pas de couches logicielles encombrantes, pas d’applications en double – juste Android 11 presque prêt à l’emploi. Au lieu de dupliquer les grandes possibilités qu’offre Google avec Android, Motorola a choisi de s’appuyer sur ce système d’exploitation avec des fonctionnalités exclusives qui améliorent l’expérience mobile via My UX. Mon UX comprend toutes les excellentes expériences Motorola, les applications spécifiques à la marque et les personnalisations que les utilisateurs ont appris à connaître et à apprécier. Cela inclut des gestes uniques tels que la capture rapide, la capture d’écran à trois doigts et l’ascenseur pour couper le son. Vous pouvez également sélectionner l’une des 20 000 personnalisations de formes d’icônes, de combinaisons de couleurs et de polices d’écran pour s’adapter à chaque style. Tous les appareils Motorola Edge sont optimisés pour une utilisation à une main. Power Touch est intégré au capteur d’empreintes digitales ultra-rapide et très fiable sur la touche d’alimentation pour une utilisation facile des raccourcis d’application. Appuyez simplement deux fois sur le lecteur d’empreintes digitales sur le côté pour ouvrir un itinéraire direct vers la maison sur Google Maps, numérisez rapidement un code QR dans les restaurants, et bien plus encore.

Sécurité

Alors que tous les appareils Edge sont protégés par ThinkShield pour appareils mobiles, des versions Business Edition des téléphones Motorola edge10 sont également disponibles, pour que les utilisateurs B2B obtiennent encore plus de protection avec des logiciels supplémentaires, des mises à jour de sécurité et des certifications au niveau gouvernemental. . De plus, Motorola s’est récemment associé à Zimperium, l’un des leaders mondiaux de la sécurité mobile, pour offrir Moto Threat Defense, une protection basée sur l’intelligence artificielle de pointe contre les menaces émergentes telles que le phishing et les logiciels malveillants. ThinkShield pour appareils mobiles offre une protection améliorée en créant une chaîne de confiance, des certifications et des solutions de sécurité supplémentaires pour offrir aux clients une tranquillité d’esprit. Disponibilité et prix

Le Motorola edge 20 pro est disponible en trois coloris : bleu nuit, blanc irisé et cuir vegan bleu, avec un prix de vente conseillé initial de 699,99 euros ; motorola edge 20 (exclusivement vendu sur le site Web de Motorola), en deux couleurs : gris givré et blanc givré, avec un prix de vente conseillé initial de 499,99 euros ; et Motorola edge 20 lite, en deux couleurs : graphite électrique et vert lagon, avec un prix de vente conseillé initial de 349,99 euros.

www.motorola.es