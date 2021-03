Des sociétés professionnelles de gestion d’actifs interviennent pour relancer des projets de logement stressés

Après 2013, il y a environ 4,5 unités lakh bloquées / retardées dans les grandes villes.

Les projets de logement bloqués sont depuis longtemps un problème. Ces dernières années, le gouvernement a annoncé des fonds tels qu’une fenêtre spéciale de 10000 crores de Rs pour le financement du dernier kilomètre de maisons abordables et de milieu de gamme en difficulté et un fonds d’investissement alternatif (FIA) de 25000 crores de Rs visant à fournir aux développeurs des projets inachevés. pour s’assurer que les acheteurs reçoivent des maisons. Cependant, environ 60% seulement des projets respectent les directives de ces étapes, laissant un grand nombre d’unités se sentir sec et sec. Désormais, pour s’assurer que les projets bloqués sont livrés, des sociétés de gestion d’actifs spécialisées se sont lancées dans le secteur de l’immobilier.

Prenons la situation hypothétique dans les dernières étapes de l’achèvement du projet résidentiel d’un promoteur à Delhi NCR, dont la date d’achèvement initiale était décembre 2020. Initialement, la construction était financée par un prêt d’une société financière non bancaire (NBFC), et 60% du montant approuvé avait déjà été décaissé. Aujourd’hui, des tensions de liquidité extrêmes secouent la NBFC et le projet ne peut pas être financé jusqu’à son terme. Les ventes ont été médiocres en raison de la préférence croissante des clients pour les projets prêts à déménager ou presque terminés. Jusqu’à ce que le projet soit presque terminé, les ventes sont ramassées par la même pièce. De nombreux acheteurs existants ont acheté des unités avec des plans de paiement liés à la construction. Le projet étant bloqué, ils n’effectuent aucun autre paiement. La capacité du promoteur à rembourser la dette a été épuisée et le projet est désormais classé comme un actif non performant (NPA).

Après 2013, il y a environ 4,5 unités de lakh qui sont bloquées / retardées dans les grandes villes, et ces projets ont besoin d’un certain soutien, et les acheteurs s’attendent également à un répit. Une nouvelle lueur d’espoir a fait son entrée sur le marché avec l’arrivée de sociétés professionnelles de gestion d’actifs. Après avoir vérifié la viabilité financière et opérationnelle, ces entreprises évaluent les projets et fournissent des capitaux pour ces projets bloqués, puis assument le rôle au besoin. Dans tous les secteurs verticaux où ils ont besoin de leur intervention professionnelle, les sociétés de gestion de fortune accompagnent les sociétés immobilières.

Le modèle DM est le modèle dominant pour ces sociétés de gestion d’actifs, où les entreprises agissent en tant que gestionnaires de développement pour les promoteurs et les propriétaires fonciers en échange d’une part des revenus, d’une participation aux bénéfices ou de frais de gestion. À l’heure actuelle, la demande est forte dans tout le pays, car les gens recherchent des projets qui conviennent à leurs poches. Dans ces sociétés de gestion d’actifs, l’équipe d’experts de professionnels augmente les efforts de vente et de marketing des agents immobiliers et leur donne les résultats souhaités en un temps record. Le secteur a besoin d’une approche axée sur la recherche; ces entreprises sont dotées d’un solide réseau de professionnels pour aider les promoteurs en difficulté.

Au bout du tunnel, les acheteurs coincés dans de telles unités continueront d’attendre la lumière. Les cabinets professionnels apporteront un soulagement aux acheteurs de maison lésés qui attendent anxieusement leur maison. De nombreux NBFC sont venus au premier plan pour aider les projets bloqués tels que Lumos Alternative Investment Advisors et MPowered; des développeurs comme Alpha Corp, basé à NCR, prévoient d’investir dans des projets stressés. Cela dit, l’amélioration du sentiment général des acheteurs contribuera grandement à corriger l’offre dans le secteur immobilier.

(Par Prasoon Chauhan, fondateur et PDG, BlackOpal)