Des soins personnels responsables pour un écosystème de santé solide en Inde

La Journée internationale des soins personnels rappelle les avantages des soins personnels responsables, appelant les gens à prendre leur santé en main

Par Sandeep Verma,

Le paysage de la santé en Inde a considérablement évolué. La pandémie a eu un impact significatif sur le secteur, écrasant l’infrastructure et les praticiens de la santé du pays. Cela a exacerbé les effets du faible ratio médecin-patient, qui est actuellement de 1 médecin pour environ 1 700 personnes en Inde. Simultanément, l’Inde a été témoin d’une concentration accrue et urgente sur le maintien de la santé au quotidien, une bonne nutrition et le renforcement de l’immunité. Pour alléger le fardeau des professionnels de la santé et des systèmes de santé à ce stade crucial, tout en favorisant l’accès à des solutions qui peuvent soutenir la santé au quotidien, les autosoins deviennent impératifs.

Favoriser l’accès, la proactivité et la productivité

Les offres de santé grand public évitent les visites à la clinique tout en garantissant que les gens peuvent opter pour des solutions de santé quotidiennes sûres, pratiques et efficaces. Cela permet aux individus des zones urbaines, semi-urbaines et rurales d’accéder à des solutions pour les maladies mineures, d’adopter des solutions de santé préventive pour renforcer leur énergie et leur immunité et de bénéficier des avantages de la prise en charge de leur propre santé. Ceci est particulièrement utile dans les communautés où les infrastructures de soins de santé limitées posent des obstacles importants, faisant des autosoins une solution utile et viable à l’échelle nationale.

Faire progresser les soins personnels renforcera également la productivité du pays. Lorsque les Indiens négligent les soins de santé quotidiens, la productivité diminue. Selon une étude du Lancet, la période de production maximale d’un Indien moyen ne dure que sept ans, ce qui fait référence au nombre d’années qu’un individu devrait travailler à une productivité maximale entre 20 et 64 ans. Pour utiliser le potentiel de la jeune population indienne, qui devrait former la plus grande main-d’œuvre au monde d’ici 2027, les options de santé des consommateurs devraient être largement disponibles pour une adoption facile. Cela contribuera à limiter le temps de travail perdu ainsi qu’à réduire les coûts d’hospitalisation. Une main-d’œuvre en bonne santé et hautement productive accélérera également la reprise économique et alimentera la dynamique de l’Inde vers l’autosuffisance.

Prendre soin de soi de manière responsable grâce à la sensibilisation des consommateurs

La sensibilisation des consommateurs joue un rôle majeur dans le soutien à l’adoption responsable et efficace de l’autosoin. Fournir aux gens des informations fiables sur les solutions disponibles en vente libre (OTC) leur permet de faire des choix éclairés afin qu’ils puissent rechercher une meilleure santé et une meilleure nutrition.

L’adoption généralisée des innovations technologiques numériques peut être mise à profit pour faciliter la sensibilisation des consommateurs à la santé. L’industrie a un rôle central à jouer ici en mettant à disposition des informations de qualité qui sont facilement accessibles par les consommateurs, y compris au point de service et au point d’achat, pour guider l’autosoin responsable. La sensibilisation aux soins de santé préventifs peut également favoriser de meilleurs résultats pour la santé, tels que des niveaux d’énergie et une immunité plus élevés, en comblant les lacunes nutritionnelles dans l’alimentation quotidienne des individus.

La Journée internationale des soins personnels rappelle les avantages des soins personnels responsables, appelant les gens à prendre leur santé en main, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. En promouvant des solutions de santé des consommateurs, les gens peuvent être encouragés à vivre une vie plus pleine et plus saine.

La nécessité d’un écosystème OTC complet

L’espace OTC en Inde en est encore à ses balbutiements, bien qu’il s’agisse du marché à la croissance la plus rapide au monde et qu’il devrait faire partie du Top 4 des marchés d’ici 2029. Pour rationaliser et maintenir cette croissance, une politique OTC complète est nécessaire. avec des lois efficaces et des règlements bien définis. Cela peut non seulement permettre aux individus d’accéder facilement aux options de traitement en vente libre sans avoir besoin d’une ordonnance, mais également aider les régulateurs à mettre en œuvre plus efficacement des contrôles sur la consommation irrationnelle de produits sur ordonnance.

Un secteur OTC robuste favorisera la poursuite de la croissance du secteur de la santé en Inde, tout en renforçant simultanément l’écosystème de la santé. Cela peut ouvrir la voie à une disponibilité accrue des offres de santé des consommateurs et garantir que les considérations de santé publique sont prises en compte pour garantir la sécurité et la qualité.

Construire un écosystème OTC viable en Inde grâce à la sensibilisation des consommateurs, à la technologie numérique et à des réglementations efficaces permettra aux individus de gérer de manière proactive et responsable leur santé et leur nutrition. Une main-d’œuvre en meilleure santé, énergique et hautement productive allégera le fardeau des systèmes de santé, qui peuvent orienter les efforts vers la lutte contre les maladies graves, répondre aux besoins de santé non satisfaits et assurer la continuité des soins critiques. À l’avenir, ce changement d’autosoins peut transformer le paysage de la santé de l’Inde, faisant des soins quotidiens une réalité pour plus d’un milliard d’Indiens. C’est la vision vers laquelle nous devons tendre inlassablement.

(L’auteur est Country Head – India, Consumer Health, Bayer. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

