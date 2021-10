Des soldats de la Garde nationale du Texas ont tiré sur de l’autre côté de la frontière par des hommes armés présumés d’un cartel, selon les autorités

Des soldats de la Garde nationale du Texas à la frontière sud ont été licenciés jeudi par des hommes armés présumés d’un cartel en provenance du Mexique, ont annoncé vendredi les autorités.

Les soldats se trouvaient à Roma, au Texas, lorsque deux coups de feu ont été tirés de l’autre côté de la frontière, a déclaré le ministère de la Sécurité publique du Texas.

Les tireurs présumés seraient des hommes armés d’un cartel de la drogue. L’incident s’est produit dans la même zone où Fox News a vu des traceurs d’une mitrailleuse présumée d’un cartel alors qu’ils étaient intégrés aux Texas Rangers.

(Département de la sécurité publique du Texas)

La zone en question fait partie d’une sanglante guerre de territoire entre le Cartel du Golfe et le Cartel du Nord-Est, une émanation de Los Zetas, l’un des groupes organisés les plus violents du Mexique.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’incident de jeudi et les Rangers du Texas enquêtent.

Les groupes lourdement armés sont de plus en plus fréquents le long de la frontière entre le Texas et le Mexique, ont indiqué les autorités.

