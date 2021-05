Des soldats des pays du Commonwealth pourraient déménager au Royaume-Uni gratuitement | UK | Nouvelles

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le secrétaire à la Défense Ben Wallace ont lancé une nouvelle consultation publique qui permettrait au personnel de service de pays non britanniques de rester gratuitement au Royaume-Uni. Le projet de renoncer au coût des demandes de visa permettrait aux soldats éligibles d’économiser 2 389 £ chacun.

Pour être admissible à un séjour indéfini au Royaume-Uni, le personnel de service non britannique doit avoir servi au moins 12 ans dans les forces armées britanniques, qui est la période d’engagement initiale que tout le personnel de service s’inscrit initialement pour servir.

Le soutien financier pour les demandes de congé pour une durée indéterminée n’est admissible qu’au personnel en service. Toutes les personnes à charge devront déposer des demandes distinctes et couvrir les frais de celles-ci.

Selon les chiffres du gouvernement, il y a actuellement plus de 10 000 citoyens non britanniques servant dans les forces armées britanniques. Les soldats viennent de pays comme l’Australie, le Canada, les Fidji, le Ghana, l’Inde, la Jamaïque, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, Sainte-Lucie et l’Afrique du Sud.

«Il est juste que ceux qui continuent à faire un travail extraordinaire au nom de notre pays soient reconnus et récompensés, et je suis déterminé à les aider à s’installer dans nos merveilleuses communautés à travers le Royaume-Uni.

La période de consultation commence le 26 mai et se poursuivra jusqu’au 7 juillet. Les réponses du public seront utilisées pour façonner le changement de politique proposé qui devrait entrer en vigueur pour l’exercice 2021/2022.

Les membres du public peuvent soumettre leur réponse par le biais d’un questionnaire de consultation électronique, que vous trouverez ici.