Des solutions innovantes et efficaces pour la sécurité sur les routes, les autoroutes : explique Vikramjiet Roy, MD Maccaferri India

Pour la sécurité routière, quels sont les produits/solutions développés par Maccaferri en Inde – parler des solutions géosynthétiques



Nous avons développé des solutions et des produits uniques pour limiter les accidents de voyage, certaines des solutions efficaces et efficientes sont avec l’utilisation de géosynthétiques. La composition polymérique des produits géosynthétiques les rend adaptés à une utilisation dans le sol où la durabilité à très long terme est la clé. Une telle application qui contribue à la sécurité routière s’appelle Asphalt Reinforcement Geogrid. Ce produit, lorsqu’il est utilisé, réduit le besoin d’entretien fréquent de la chaussée en empêchant les nids-de-poule et les fissures dans les routes. L’autre exemple est le Drainage Composites qui facilite le bon drainage des chaussées et réduit la fréquence des nids-de-poule et des tassements. Les géosynthétiques ont un large éventail d’applications et sont utilisés dans de nombreuses applications géotechniques, de transport, géo-environnementales, hydrauliques et de développement privé, notamment les routes, les aérodromes, les chemins de fer, les remblais, les structures de soutènement, les réservoirs, les canaux, les barrages, le contrôle de l’érosion, le contrôle des sédiments, revêtements de décharge, couvertures de décharge, exploitation minière, aquaculture et agriculture. Les géosynthétiques sont disponibles dans une large gamme de formes et de matériaux tels que la géomembrane (MacLine), le géotextile (Mactex), les bandes et géogrilles polymères à haute résistance pour le renforcement des sols (ParaWeb, ParaLink), les tapis de contrôle de l’érosion (MacMat), les produits composites – Solutions de drainage (MacDrain), etc. D’autres solutions innovantes et efficaces pour les routes et les autoroutes comprennent :Double torsion : Pour des routes plus sûres, il est important de développer des produits innovants, durables, rentables et durables. L’un de nos produits comprend des produits de treillis métallique tissés mécaniquement Double Twist tels que – Gabions, Matelas et Terramesh. Des gabions sont fournis pour agir comme protection de remblai sur les côtés de la route proposée, tandis que le système Terramesh est un système modulaire utilisé pour former des murs et des remblais de sol renforcés à face rocheuse.

Protection contre les chutes de pierres: Les systèmes de protection contre les chutes de pierres et d’atténuation des risques naturels sont des éléments clés de la sécurité et de la sûreté des routes. Avec des décennies d’expérience, nous proposons une large gamme de systèmes pour stabiliser les parois rocheuses, les pentes de sol et les masses de neige. Certifiées et testées par des instituts de premier plan et conformes aux normes les plus récentes, nos solutions sont conçues à l’aide de logiciels et de techniques de modélisation de pointe. Nos produits comprennent des filets contre les chutes de pierres, des câbles en acier et des panneaux d’absorption à haute énergie pour la prévention des chutes de pierres, des barrières contre les chutes de pierres, ErdoX, des structures de neige

Point sur les projets (Terminés et en cours liés à la sécurité routière)



Nous avons réalisé de nombreux projets de sécurité routière dans les zones de montagne et les autoroutes. L’un de nos projets récemment achevés comprend Lambagarh dans l’Uttarakhand. Les glissements de terrain dans cette zone sont très raides et les glissements de terrain sont actifs depuis les années 1980, affectant le trafic à chaque mousson. Le site est situé sur un chemin emprunté par les yatris vers les grottes d’Amarnath et chaque année, ils ont été exposés au plus grand danger de glissements constants et imprévisibles à cet endroit. Nous avons travaillé avec le client pour construire un mur de sol renforcé flexible avec une méthodologie personnalisée et des produits comprenant des gabions comme façade (système Terramesh® de Maccaferri) et une géogrille à haute résistance (ParaLink®) comme renfort vers le côté de la vallée pour déplacer la route de son position actuelle. Les pierres et les matériaux de remblayage étaient d’origine locale. En outre, nous avons achevé avec succès le projet d’autoroute de Mumbai Pune en construisant des murs de gabions. Pendant la mousson, cette zone subit des chutes de pierres et devient glissante, provoquant des accidents de circulation et de route. Il était nécessaire de remédier à cette situation et par conséquent, nous avons conçu des murs de gabions et des murs de soutènement. Nous avons également fourni avec succès des solutions d’atténuation pour la protection contre les chutes de pierres dans le tronçon Lonavla de l’autoroute. Il y a plusieurs autres projets de sécurité routière en cours dans l’Uttarakhand que nous visons à clôturer avant le début de la mousson. Vikramjiet Roy, directeur général de Maccaferri en Inde et directeur général régional de la région Inde Asie du Sud-Est Pacifique (ISEAP) au sein du groupe Officine Maccaferri

Maccaferri dans la contribution de l’Inde à la construction de routes

Comme mentionné, nous nous concentrons sur le développement de produits et de solutions innovants qui offrent durabilité, rentabilité et simplicité de construction. En Inde, la construction de routes durables et performantes est hautement impérative. Avec la construction de génie civil comme principale force, chez Maccaferri, nous ouvrons la voie pour renforcer nos offres dans la construction de routes en développant des solutions efficaces. Ceux-ci inclus:

Concevoir des structures Paramesh flexibles et robustes pour la structure de rétention des sols pour les routes à travers l’Inde

Nous adoptons également une technologie alternative qui contribue à la réduction des ressources naturelles pour la construction de routes en améliorant la qualité et la construction plus rapide.

Solution de stabilisation du sol et de chaussée pour une durée de vie plus longue.

Stabilisation de talus en acier

Formation fluviale et protection des berges

Solutions de protection contre les chutes de pierres pour des routes plus sûres

A quels défis géographiques l’entreprise est-elle confrontée pour assurer la sécurité routière ?

Les enjeux géographiques pour assurer la sécurité routière sont multiples. Tout d’abord, est le rythme encore lent (bien que bien accru par rapport à une décennie en arrière) d’adoption et de mise en œuvre massive de technologies mondialement éprouvées telles que le renforcement de l’asphalte, les composites de drainage, la base de renforcement basal et la stabilisation de la sous-base, etc. améliorer la qualité et l’entretien à long terme des routes et autoroutes en cours de construction dans les différentes zones géographiques de notre grande nation. Ensuite, est l’impact saisonnier – tous les projets sur des terrains vallonnés prennent une plus longue durée. En raison de la saison des pluies ou hivernale, ces projets sont contraints à une période de travail plus courte. Troisièmement, le manque d’éducation et de main-d’œuvre qualifiée. C’est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés de nombreuses industries en Inde. L’Inde a des ressources et de la main-d’œuvre, mais elle manque de connaissances et de compétences pour les solutions innovantes que nous proposons. De nombreux projets ou activités impliquent des connaissances spécialisées et une gestion experte. Il est nécessaire de remédier à cela et de développer une solution qui profite à tous. Par conséquent, pour assurer la sécurité routière, nous devons former et éduquer la main-d’œuvre, les entrepreneurs et les consultants avec de meilleures solutions et mesures. Enfin, il existe des points d’accès limités dans les zones reculées, ce qui affecte la livraison des matériaux.

Dites-nous en plus sur Maccaferri en Inde, ses offres et ses services.

Maccaferri India, est la filiale du groupe de renommée mondiale Officine Maccaferri. Maccaferri a commencé ses opérations en Inde en 1998 et dispose d’une équipe de professionnels hautement spécialisés formés à la conception et à la résolution de problèmes complexes sur les marchés du génie civil, de la géotechnique et de la construction environnementale. Nos offres sont diversifiées dans de multiples secteurs tels que les transports et les infrastructures urbaines, la protection de l’environnement, les mines, les urgences et les inondations, l’énergie, l’armée, les travaux de contrôle des rivières et bien d’autres. Notre objectif principal est d’être le Sherpa du voyage de l’imagination à la mise en œuvre et de faire de notre pays un leader des solutions d’infrastructures durables dans le but de construire une Inde avec des infrastructures de classe mondiale qui mènent le monde vers un avenir durable et plus sûr.

Voyage de Maccaferri en Inde et comment Maccaferri est différent des autres.

Les vastes besoins en infrastructures de l’Inde sont bien connus et ne cessent de croître. Le secteur indien des infrastructures a considérablement évolué au cours des deux dernières décennies et demie. Les grands projets d’infrastructure sont principalement conduits et exécutés par le gouvernement indien (GoI) dans le but d’alimenter la croissance du pays et de jeter les bases d’une Inde développée. Cela présente d’énormes opportunités qui font de l’Inde l’un des marchés les plus attractifs au monde pour les entreprises du secteur des infrastructures. C’était difficile mais prometteur pour nous de créer et de maintenir notre présence ici. Nous avons passé plus de deux décennies en Inde et nous nous sommes positionnés comme l’un des fournisseurs de solutions les plus fiables pour des projets complexes d’ingénierie civile, géotechnique, minière et environnementale.

Nous comprenons le dynamisme de l’industrie indienne des infrastructures et avons personnalisé nos produits et solutions pour qu’ils soient uniques tout en ayant un impact minimal sur l’environnement et pour pouvoir résoudre des problèmes techniques complexes. S’appuyant sur la réputation mondiale de la marque en matière de savoir-faire technique approfondi et d’investissements cohérents et continus à l’échelle mondiale dans la recherche et le développement, en Inde également, l’utilisation des structures flexibles de Maccaferri avec leur respect de l’environnement, leur rentabilité et leur simplicité de construction a attiré l’attention de des responsables gouvernementaux, des ingénieurs en exercice, des universitaires et des experts en la matière qui ont soutenu les solutions et aidé à construire de nombreuses études de cas marquantes depuis sa création. Ce qui a également contribué à l’élan de l’acceptation de ces technologies dans le pays était l’adaptation continue des normes nouvelles/révisées et des directives codales intégrant l’utilisation de ces nouveaux matériaux d’ingénierie. Au cours des deux dernières décennies, nous avons travaillé sur plus de 1200 projets en Inde avec certaines des principales entités privées et publiques telles que National Highways Authority of India (NHAI), National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL), Central Public Works Department ( CPWD), Airport Authority of India, L&T, Sadbhav Engineering, AFCONS, KNR Construction Ltd, GR Infraprojects Ltd et bien d’autres.

Comment Maccaferri rend les déplacements routiers plus sûrs dans les zones vallonnées, quelles techniques/solutions elles sont utilisant? Les terrains vallonnés sont difficiles pour la construction en raison des coupes abruptes, de la rétention du sol, du drainage, des glissements de terrain qui peuvent entraîner de nombreuses calamités et des pertes de vie. Chez Maccaferri en Inde, nous nous concentrons sur le développement de solutions qui garantissent des déplacements routiers plus sûrs et pour cela, nos experts effectuent des études approfondies sur la géologie pour comprendre les terrains et développer davantage des produits et des solutions sur mesure. Nous proposons une large gamme de produits et de solutions, notamment des géosynthétiques, des systèmes de protection contre les chutes de pierres et les avalanches, des gabions, des produits spécialisés en fil d’acier et bien plus encore. Certaines de nos applications clés incluent :