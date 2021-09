Des sons apaisants arrivent sur Windows 11 en mode sombre

in

À l’approche de la sortie de Windows 11 le 5 octobre, Microsoft commence à discuter des idées derrière la création de certaines des nouvelles fonctionnalités de la mise à niveau, cette fois-ci étant de nouveaux sons pour le thème du mode sombre dans une nouvelle interview.

L’application de thèmes à votre PC Windows est un attribut incroyablement courant qui nécessitait auparavant des applications tierces pour installer cette apparence unique sur votre bureau. Cependant, les nouvelles tendances telles que le mode sombre et les fonds d’écran en constante évolution en fonction de l’heure de la journée ont fait prendre conscience à Microsoft que les thèmes de Windows nécessitent plus d’attention par rapport à ses efforts précédents.

C’est pourquoi nous sommes sur le point de voir des sons séparés dans les thèmes des modes clair et sombre pour Windows 11, afin de mieux distinguer l’ambiance générale lorsque vous décidez de personnaliser votre bureau.

Combien de sons ?

Lorsque vous basculez entre les modes clair et sombre, les sons doivent refléter l’apparence de votre bureau, comme la barre des tâches et le papier peint ayant des couleurs plus sombres. Si une tonalité aiguë a été jouée lors du déplacement de fichiers dans différents dossiers, par exemple, certains utilisateurs peuvent penser que cela ne correspond pas au thème général.

« Nous avons introduit des options de son clair et sombre afin que les personnes qui peuvent avoir une faible visibilité ou aucune vision puissent toujours ressentir les thèmes clairs et sombres de manière audible. » Un porte-parole de Microsoft a expliqué. “Les sons thématiques améliorent la productivité en faisant correspondre votre style de travail à travers votre thème. Les sons sombres vous aident à rester concentré tandis que les sons clairs garantissent que vous êtes toujours engagé. “

Microsoft a créé dix sons différents pour son mode clair et son mode sombre dans Windows 11, chacun avec sa propre tonalité unique pour être différent des deux modes.

Vous pouvez écouter les différences sur BleepingComputer pour vous aider à décider quels sons vous préférez lorsque vous pourrez passer à Windows 11 le 5 octobre.

Analyse : une nostalgie des sons Windows

Une grande partie d’une mise à niveau de Windows réside dans ses nouveaux sons et la façon dont les utilisateurs pourront dire ce qu’un certain son signifie pour une certaine fonction. Si vous utilisiez Windows XP à son apogée, vous penseriez probablement à ce son lorsque le sujet est mentionné.

Cela vous donne une familiarité avec Windows et, à un autre point, sa reconnaissance de marque. Apple modifie rarement ses sons, sauf pour une refonte majeure, ce qui s’est produit avec macOS 11 Big Sur, mais Microsoft veille toujours à modifier ses sons à chaque mise à niveau majeure de Windows.

Il s’agit de la prochaine étape d’une longue série de changements de son dans les versions de Windows, et bien que les sons des modes clair et sombre ne semblent différents que par la hauteur et le volume, c’est un effort encourageant jusqu’à présent pour rendre chaque thème unique dans Windows 11.

Via BleepingOrdinateur