des sorties compliquées pour le Barça et Madrid

26/10/2021 à 01h39 CEST

EUROLIGUE : Fenerbahce vs Barça

Le Barça poursuit sa séquence immaculée de 12 victoires consécutives depuis sa défaite en Supercoupe d’Espagne. Jasikevicius a réussi à faire rouler son équipe comme un charme lors de cette première de compétition et visite le court pas facile de Fenerbahce. Los turcos sufrieron la semana anterior una derrota frente al Real Madrid en un partido tremendamente defensivo e intentarán maniatar a las estrellas culés -Mirotic, Higgins y Calathes- en un duelo que debería ir al límite viendo que los de Estambul sólo perdieron por un punto ante les blancs.

La part de triomphe du Barça a [1.52] Il nous semble un peu excessif d’aller devant un tribunal qui sera une cocotte-minute. Fenerbahce a suffisamment de joueurs expérimentés et de qualité incarnés dans De Colo ou Vesely pour mettre en difficulté une équipe de culé qui a déjà dû baisser un peu le piston de l’excellence. Par conséquent, il semble plus qu’approprié de risquer en faveur des hôtes au quota [2.50] pour cette rencontre.

Nous recommandons également fortement une ligne pointillée inférieure à 148,5 au quota [1.88] en tenant compte du fait qu’ils sont l’une des équipes d’élite à cet égard. Le Barça sait qu’il a une sortie complexe et devra éviter un revers qui peut être autorisé à être le seul invaincu à côté d’Armani Milan.

EUROLIGUE : Zenit vs Real Madrid

Le Real Madrid, quant à lui, se rend à Saint-Pétersbourg après avoir chuté dimanche pour la première fois de la saison en Ligue ACB. Peut-être que ce glissement ne fait pas d’eux tous les favoris qu’ils devraient être pour une réunion dans laquelle ils voient Jordan Mickey -ex joueur blanc- et Xavi Pascual. Les Russes sont une équipe qui se battra pour les Play-Offs cette saison avec un bilan de trois victoires et deux défaites, tandis que Madrid en a quatre et une défaite.

Le triomphe madridista est présenté à un quota [1.56] et nous pensons que c’est une bonne opportunité pour les garçons de Pablo Laso. Le Zenit est un bloc solide, mais il n’a pas un niveau de talent individuel comparable à celui des Blancs. En fait, jamais dans leur histoire ils n’ont battu les Blancs. C’est aussi une bonne occasion de parier qu’il y aura moins de 150,5 points à [1.88].

N'oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l'Euroligue gratuitement sur le site et dans l'application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le sixième jour du meilleur basket du Vieux Continent.