Des sources de sécurité réfutent l’affirmation que les FDI ont ciblé les médias lors d’une frappe à Gaza

Le tollé des médias à propos du bombardement par Israël d’un immeuble de grande hauteur à Gaza découle de rapports trompeurs et se fonde sur des informations incomplètes, selon un chœur diversifié de voix militaires et civiles.

Israël a détruit samedi le bâtiment de 11 étages de la tour al-Jalaa, dans le but de supprimer un réseau de bureaux utilisés par des organisations militantes, ont déclaré les Forces de défense israéliennes. Le tollé a éclaté parce que le bâtiment abritait également les bureaux de Gaza de l’Associated Press et d’Al-Jazeera, dont les dirigeants ont appelé à enquêter sur l’incident du 15 mai.

Dans une déclaration dont le titre faisait référence à «la destruction du bureau de l’AP à Gaza», le PDG de l’agence de presse, Gary Pruitt, a dénoncé l’attaque.

«Nous sommes choqués et horrifiés que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres agences de presse à Gaza», a déclaré Pruitt. «Ils connaissaient depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes étaient là.»

Peu de temps après la grève, le Jerusalem Post a rapporté que les États-Unis avaient reçu la preuve que le Hamas avait utilisé le bâtiment.

La confusion au sujet de la preuve est cependant apparue lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré lundi qu’il n’avait personnellement pas vu de preuves à l’appui de la revendication d’Israël. Le commentaire de Blinken a été perçu comme signifiant soit qu’aucune preuve n’a été fournie, soit que le diplomate n’avait pas encore examiné les preuves en main.

Le 17 mai, la Maison Blanche a semblé adopter cette dernière interprétation.

“Ce que je crois que le département d’État a confirmé, c’est que le secrétaire disait qu’il n’a pas personnellement vu les renseignements parce que de telles questions seraient traitées de manière appropriée par les canaux du renseignement”, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, aux journalistes. «Ce n’est donc pas forcément une surprise. Mais pour ce qui est de savoir qui l’a vu ou qui ne l’a pas vu, ce qui a été communiqué, je ne serai tout simplement pas en mesure de le confirmer.

Le tollé autour de l’attaque est basé sur des idées fausses, selon l’armée israélienne.

«Ce n’est pas une tour médiatique, ni un centre médiatique», a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de Tsahal. Le bâtiment était un centre militant important pour le Hamas, ainsi que pour le Jihad islamique palestinien, a-t-il déclaré. Les militants ont utilisé le bâtiment à des fins militaires, pour inclure «la recherche et le développement, où les meilleurs experts en la matière opéraient depuis l’intérieur de ce bâtiment, utilisant le matériel, les ordinateurs et d’autres installations à l’intérieur du bâtiment pour développer des armes, des armes militaires contre nous également. . »

Les affirmations de Tsahal ont été étayées par un ancien journaliste de l’AP basé en Israël et qui a beaucoup écrit sur le conflit dans la région.

«Les conseillers juridiques de l’armée qui approuvent ces frappes étaient convaincus que les renseignements et la logique militaire pouvaient être défendus, c’est-à-dire qu’ils en voyaient la preuve», a écrit le journaliste Matti Friedman sur Twitter. «Et parce que frapper les bureaux de presse est un net négatif pour Israël, l’armée semble avoir eu une cible qu’elle jugeait valable les retombées.»

Les retombées comprenaient la condamnation d’AP et d’Al Jazeera, ainsi que des médias internationaux. Joel Simon, qui dirige le Comité pour la protection des journalistes, a déclaré que la frappe «soulève le spectre que les Forces de défense israéliennes visent délibérément les installations médiatiques afin de perturber la couverture des souffrances humaines à Gaza».

Des commentaires tels que celui de Simon ne font qu’embrouiller davantage une situation déjà floue, a noté Friedman.

«Le« reportage »de l’AP, qui déclarait sans preuve qu’Israël visait les journalistes pour les faire taire, ne dit rien sur ce qui s’est passé mais beaucoup sur le journalisme», a tweeté Friedman. «C’est un problème énorme pour les personnes sensées qui essaient simplement de maîtriser des événements complexes et dérangeants.»

Le Pruitt de l’AP a dépeint une scène désastreuse dans le bâtiment le jour où le bâtiment a été détruit.

«Cette grève est un développement incroyablement inquiétant», a déclaré Pruitt. «Nous avons évité de justesse une terrible perte de vies. Une douzaine de journalistes et de pigistes de l’AP se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et, heureusement, nous avons pu les évacuer à temps.

Les journalistes à l’intérieur du bâtiment ont été prévenus à l’avance, a déclaré un officier du renseignement de Tsahal à Just the News. L’officier de service actif, parlant de Tel Aviv, a déclaré que les responsables militaires israéliens avaient donné un avertissement d’une heure aux journalistes et aux civils qui vivaient dans le bâtiment.

«Ils n’étaient pas la cible et ils le savent», a déclaré l’officier. «Nous leur avons donné le temps de sortir en toute sécurité.»

Un journaliste de l’AP a demandé plus de temps, selon un rapport.

«Donnez-moi juste 15 minutes», a demandé le journaliste en s’adressant au téléphone à un responsable du renseignement israélien. «Nous avons beaucoup d’équipement, y compris les caméras, d’autres choses. Je peux tout faire ressortir.

L’échange montre que les journalistes ont eu amplement l’occasion d’évacuer et étaient prêts à rester pendant un certain temps à l’intérieur du bâtiment, a déclaré l’officier. «Ce n’est pas une situation où ils ont à peine réussi», a-t-il déclaré.

Dans d’autres commentaires de Pruitt, le chef du service de câblodistribution a en outre soutenu que l’AP n’avait «aucune indication d’une présence du Hamas dans le bâtiment, et nous n’avons pas non plus été avertis d’une telle présence possible avant la frappe aérienne».

D’autres n’étaient pas d’accord, y compris un ancien assistant du président Barack Obama, qui semblait soutenir l’idée que les journalistes savaient que le Hamas travaillait à l’intérieur du bâtiment. Suite à une série de commentaires qui ont attiré l’attention sur Twitter, Tommy Vietor a déclaré lundi à Fox News: «Un ami journaliste qui travaillait dans ce bâtiment m’a dit que le Hamas y travaillait aussi.»

Le Hamas cache délibérément des cibles militaires dans des bâtiments résidentiels et des zones civiles, selon l’armée israélienne.

«Avant de telles frappes, l’armée israélienne prend toutes les mesures possibles pour permettre aux civils d’évacuer le bâtiment et d’atténuer les dommages causés aux civils et aux biens», a déclaré la branche militaire israélienne.

L’Associated Press n’a pas immédiatement répondu aux questions envoyées par e-mail par Just the News.