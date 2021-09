Des sources disent que Bitmain ne vendra plus de matériel minier aux clients résidant en Chine

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La décision présumée de Bitmain serait également étayée par les récentes annonces faites par le gouvernement chinois, qui a réitéré l’interdiction des activités commerciales avec des crypto-monnaies et a ajouté qu’il y aurait des frais juridiques pour les individus et les entreprises incriminés.

***

Le fabricant chinois réputé d’appareils miniers Bitmain semble rejoindre le groupe croissant d’entreprises qui ne commercialiseront plus leurs produits auprès de clients vivant en Chine.

Bitmain ne commercialisera plus ses produits auprès des résidents chinois

Cela se reflète dans plusieurs portails d’information connaissant l’affaire, qui indiquent que, comme de nombreuses autres entreprises du secteur de la monnaie numérique, la mesure adoptée par Bitmain est due aux récentes annonces faites par le gouvernement du pays asiatique, qui a réitéré l’interdiction. sur la commercialisation des crypto-monnaies, ajoutant que ces activités feront l’objet de poursuites pénales pour les personnes et entités qui se livrent à ces pratiques.

Selon des sources proches du dossier, les mesures de Bitmain semblent aller au-delà de la simple suspension de la commercialisation de dispositifs miniers auprès des résidents du pays, puisqu’elle envisage même de déplacer une partie importante de sa chaîne de production vers d’autres latitudes, bien qu’il n’y ait toujours aucune information sur la nation où ils installeront leur nouveau siège.

Selon plusieurs analystes, l’annonce de Bitmain pourrait être considérée comme un coup dur pour l’industrie de la crypto-monnaie, d’autant plus que le marché chinois était précisément celui où les produits fabriqués par l’entreprise étaient le plus commercialisés. Cependant, il convient de noter que l’entreprise a promu ses plans d’expansion et a étendu ses activités à d’autres latitudes, précisément avec l’intention d’ouvrir de l’espace sur d’autres marchés internationaux.

Le marché réagit à la position du gouvernement chinois

Bien que Bitmain n’ait pas encore publié de déclarations ou de déclaration officielle concernant ces plans, la mesure ne prend pas par surprise les personnes ayant plus d’expérience au sein de l’écosystème cryptographique, précisément à cause des événements qui se sont déroulés ces derniers jours. du gouvernement chinois.

Auparavant, la société chinoise qui exploite l’une des plateformes les plus connues pour le commerce de produits sur Internet, Alibaba, a annoncé qu’à partir du 8 octobre, elle suspendrait la vente d’appareils miniers via son interface. Il a également indiqué qu’il fermerait deux catégories liées à ce type d’article et que la mesure était due aux inconvénients juridiques que la commercialisation de ce type d’équipement entraînerait dans la situation actuelle.

Rappelons que si ce n’est pas la première fois cette année que le gouvernement chinois fait une annonce de ce type, cette fois ces mesures se sont encore traduites par la chute du prix du Bitcoin et des principales crypto-monnaies, dont la plupart aller ce 28 septembre à la baisse avec des pertes de plus de 2% au cours des dernières 24 heures.

Cependant, après la première annonce faite en mai de cette année par les autorités chinoises, les sociétés d’exploitation agricole et les groupes miniers basés en Chine ont déplacé leurs opérations vers d’autres latitudes qui sont beaucoup plus favorables à la réglementation. À cet égard, le maire de la ville de Miami, Francis Suárez, a assuré que les États-Unis profitent du « cadeau » que lui a fait le pays asiatique, et assument que plusieurs de ces entreprises opèrent dans la nation nord-américaine.

Lecture recommandée

Source : CoinDesk, Finbold

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash