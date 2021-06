Des sources révèlent que la reine adorée Line of Duty

in

C’était le spectacle captivant de corruption policière qui nous avait tous accrochés au verrouillage.

Mais maintenant, Line of Duty a reçu le sceau d’approbation royal avec la reine qui serait un grand fan de la série à succès de la BBC.

Alors qu’elle s’isolait au château de Windsor, la monarque aimait discuter des rebondissements de l’intrigue avec l’un de ses plus proches collaborateurs, le vice-amiral Sir Tony Johnstone-Burt, rapporte le Sunday Times.

Une source royale a déclaré: “La reine était très intéressée par Line of Duty et aimait discuter des intrigues avec Tony.”

Vicky McClure, à gauche, et Kelly Macdonald dans une scène de la série dramatique policière de la BBC Line of Duty

/ PA

Le drame policier de Jed Mercurio rejoint la liste des programmes préférés de Queen, dont Dad’s Army et The X Factor.

Lors d’une visite officielle en Irlande en 2011, la reine a déclaré à Mary Byrne, candidate de The X Factor : « Vous êtes la dame de The X Factor. Votre chanson était fabuleuse.

Il a également été rapporté que la reine aimait regarder le drame de la période ITV Downton Abbey et souligner les erreurs.

Brian Hoey, l’auteur de At Home with the Queen, a déclaré à People en 2015 que c’était quelque chose que la reine appréciait.

“Elle adore repérer les erreurs”, a-t-il déclaré. “Ils ont tendance à bien faire les choses.”

La reine est également une fan de longue date de Doctor Who, qui remonte aux années 1960 lorsque le programme a été diffusé pour la première fois.