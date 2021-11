Des souris et des moisissures: le sit-in des étudiants à HBCU Howard obtient un soutien national, l’ancien vice-président Harris reste silencieux

Le sit-in des étudiants de l’Université Howard qui a duré près d’un mois contre les conditions des dortoirs – y compris des rapports de souris et de moisissures – a recueilli le soutien national de certains des dirigeants et groupes les plus influents du pays. Le président de l’école refuse cependant de rencontrer face à face les manifestants au sujet de leurs revendications.

L’icône des droits civiques Jesse Jackson, le rappeur Gucci Mane et la NAACP font partie des acteurs politiques, des célébrités et des groupes qui ont soit tenté de résoudre le problème, soit apporté leur soutien aux étudiants de la Historically Black University de la capitale nationale.

Mane a annulé sa performance lors du week-end de rentrée d’automne immensément populaire de l’école, tandis que Jackson a tenté de négocier un accord entre les élèves et le président de l’école Wayne AI Frederick.

Les membres démocrates du Congrès, la sénatrice Elizabeth Warren et la représentante Ayanna Pressley, toutes deux du Massachusetts, ont également apporté leur soutien aux étudiants.

Pendant ce temps, le vice-président Kamala Harris, l’un des anciens élèves les plus célèbres de l’école, n’a pas encore pris la parole publiquement. Son silence coïncide avec l’échec de l’administration Biden-Harris à obtenir un financement important pour les HBCU dans le plan Build Back Better.

Le budget massif de 3 500 milliards de dollars comprenait à l’origine 45 milliards de dollars pour les institutions au service des minorités. Cependant, après une série de réductions importantes qui ont rapproché la facture des dépenses de 1,75 billion de dollars, ce chiffre serait désormais plus proche de 10 milliards de dollars.

Frederick a tenté la semaine dernière, lors d’un discours semestriel sur l’état de l’université, d’apaiser une partie des troubles sur son campus.

Depuis la mi-octobre, les étudiants de Howard occupent le Blackburn University Center du campus – beaucoup ont installé des tentes à l’intérieur et autour du bâtiment – ​​pour protester contre les informations faisant état de moisissures, de souris et d’infrastructures en ruine dans les dortoirs de Howard.

Ils ont pris des mesures après avoir conclu que leurs préoccupations, qui s’étaient ensuivies lors du retour en août sur le campus urbain et incluaient des dégâts d’eau et une climatisation inefficace, n’avaient pas été suffisamment prises en compte.

« Ensuite, nous avons commencé à remarquer qu’il y avait de la moisissure dans nos chambres », a déclaré la première année Autumn Hester au Washington Post. Elle a ajouté que la climatisation de son dortoir ne fonctionnait pas pendant les jours les plus chauds du semestre et qu’à un moment donné, la température de la pièce avait atteint 92 degrés.

Certains étudiants déclarent avoir été admis dans des hôpitaux locaux après avoir craché du sang sans surveillance pour former de la moisissure dans leurs dortoirs.

Alors que l’école a répété à plusieurs reprises que l’université inspectait et testait les dortoirs pour détecter la moisissure et augmentait la fréquence du nettoyage régulier des bâtiments en faisant appel à des fournisseurs supplémentaires pour compléter leur équipe de maintenance, certains étudiants disent que les efforts sont en retard d’un jour et à court d’un dollar. .

Un étudiant anonyme a déclaré au Post qu’après avoir signalé la moisissure dans sa chambre à l’école, il avait demandé un traitement médical pour un mal de gorge aigu. Lorsqu’une équipe de maintenance est venue inspecter sa chambre, « ils ont dit qu’il n’y avait rien dans mon évent ». En fin de compte, a déclaré l’étudiant, « j’ai dû nettoyer le moule moi-même. »

Après des semaines de conversations insuffisantes pour les étudiants, Frederick a déclaré lors de son allocution : « Les événements actuels qui se déroulent sur le campus sont très importants. J’entends les préoccupations, je veux être absolument clair à ce sujet. Nous nous excusons pour toute personne qui a été dérangée de quelque manière que ce soit. »

L’école doit également améliorer la «maintenance préventive», évitant ainsi que des problèmes tels que ceux qui se déroulent sur le campus ne se reproduisent.

«Je pense que ce qui nous manque, et nous devons faire plus, c’est dans la maintenance préventive, afin d’éviter les problèmes lorsque des problèmes surviennent, en y répondant rapidement afin que de nombreux résidents ne soient pas incommodés pendant un certain temps», a-t-il déclaré. « J’en assume l’entière responsabilité. »

Les commentaires les plus récents de Frederick surviennent un peu plus d’une semaine après qu’il a écrit une lettre condamnant l’occupation continue du bâtiment Blackburn, réprimandant les manifestants étudiants et exigeant la fin de la manifestation.

« Il existe une différence nette entre les manifestations pacifiques et la liberté d’expression et l’occupation d’un bâtiment universitaire qui entrave les opérations et l’accès aux services essentiels et crée des risques pour la santé et la sécurité », a-t-il écrit.

Selon Frederick, certains employés de Sodexo qui travaillent dans la cafétéria de Blackburn – la plus grande du campus – ont été licenciés car la manifestation étudiante a provoqué la fermeture du bâtiment. Sodexo a confirmé qu' »à la réouverture du Centre, tous les salariés déplacés pourront reprendre le travail en fonction de leur ancienneté ».

En juin, le conseil d’administration de l’Université Howard a voté à l’unanimité pour se restructurer et éliminer les postes de professeurs, d’étudiants et d’anciens élèves au conseil d’administration après un examen externe mené par le cabinet Laurence Morse. Les étudiants veulent que ces postes soient définitivement rétablis. Ils cherchent également à organiser une réunion avec les chefs d’université sur le logement, ainsi que sur l’immunité juridique, disciplinaire et académique des manifestants, et une mairie en personne avec Frederick.

Frederick s’est brièvement engagé dans une période de questions-réponses à la fin de ses remarques du 5 novembre, au cours de laquelle il a répondu à des questions pré-soumises et sélectionnées. Les étudiants, cependant, sont restés mécontents de ce qu’ils considéraient comme un coup destiné à les apaiser.

Une étudiante en deuxième année, Jasmine Joof, a déclaré à WAMU qu’elle pensait que Frederick « essaye juste de sauver la face, alors [he] peut être du genre « Non, j’ai fait une séance de questions-réponses et j’écoutais les voix des élèves », ce qui n’est tout simplement pas vrai. » Au cours de la séance de questions-réponses, Frederick a déclaré qu’il serait prêt à s’asseoir avec les manifestants une fois qu’ils auront quitté le bâtiment Blackburn.

Une grande partie de la responsabilité de la détérioration des conditions des dortoirs des étudiants Howard est attribuée au partenariat que l’université a conclu avec la société de développement Corvias. Un étudiant, qui a lancé un recours collectif peu de temps après le début des manifestations, a nommé Corvias et Howard comme des parties qui « n’ont pas réussi à résoudre » un « problème de moisissure répandu ».

Désormais, les étudiants demandent à l’université de mettre fin à son partenariat de 40 ans avec Corvias et d’accepter la responsabilité des dommages causés par l’entreprise.

Lors de son allocution la semaine dernière, Frederick s’est adressé au partenariat en déclarant : « Bien que nous ayons des partenaires de logement qui en sont responsables, en fin de compte, ils hébergent des étudiants Howard, et nous ne leur transmettons donc pas simplement cela. Bien que nous ayons un contrat, nous allons toujours monter en troupeau avec eux pour nous assurer qu’ils font ce que nous attendons d’eux. »