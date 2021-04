Des souris hallucinantes éclairent la psychose

04/02/2021 à 13:15 CEST

Une nouvelle étude développée par des chercheurs de l’Université de Washington à Saint-Louis élucide certains des mystères entourant la base neurobiologique de la psychose. À l’aide d’un jeu informatique qui stimule les rongeurs à développer des processus hallucinatoires, les scientifiques ont obtenu des données importantes sur le rôle de la dopamine et les problèmes de communication liés à la parole dans cette classe de troubles mentaux.

Selon un communiqué, les chercheurs ont découvert qu’il existe des liens importants entre le cerveau des humains et des souris en termes de fonctionnement, à la fois lorsqu’ils le font correctement et lorsqu’il y a des anomalies. Les scientifiques ont formé des personnes et des souris à effectuer une tâche informatique, ce qui les a incitées à entendre des sons imaginaires.

En analysant les performances du jeu, les spécialistes ont pu mesurer objectivement les événements de type hallucination chez les humains et les souris. Les progrès sont cruciaux, car le pronostic des patients psychotiques ne s’est pas sensiblement amélioré au cours des dernières décennies, et c’est parce que la neurobiologie de la maladie n’est pas vraiment comprise.

La psychose est essentiellement une pathologie dans laquelle une personne perd le contact avec la réalité. Lorsqu’un épisode psychotique est vécu, les personnes touchées peuvent acquérir de fausses croyances ou enregistrer des idées délirantes, ainsi que croire en toute sécurité qu’elles voient ou entendent des choses qui ne se produisent pas dans la réalité, une situation vécue dans des hallucinations.

Parfois, un épisode psychotique peut être le signe d’une maladie mentale plus grave, comme dans le cas de la schizophrénie ou du soi-disant trouble bipolaire. Cependant, les personnes qui ne souffrent pas de ces pathologies mentales peuvent également éprouver des symptômes tels que des hallucinations ou des délires, sous la forme d’événements psychotiques isolés.

Chez les souris et les humains

L’expérience multimédia conçue par les experts consistait à exposer les rongeurs et les humains participants à différents sons, qu’ils devaient reconnaître et identifier au moyen d’un signal. Bien qu’en principe les sons aient été faciles à identifier, au fur et à mesure que le test progressait, la tâche devenait plus complexe, en raison de l’incorporation de bruit de fond.

À partir de cette complication, les scientifiques ont pu déterminer si un participant avait signalé un son qui n’existait pas réellement, démontrant ainsi un événement hallucinatoire.

Dans la nouvelle étude, les spécialistes ont trouvé des indices sur la façon dont la dopamine modifie les circuits cérébraux pour produire des hallucinations. Ils ont constaté que les élévations des niveaux de cette hormone chez les rongeurs précédaient des événements similaires aux hallucinations.

Bien que l’on sache que cela se produit également chez l’homme et qu’il peut être traité avec des médicaments antipsychotiques, le résultat est la présence d’un circuit neuronal régulé par la dopamine qui, lorsqu’il est déséquilibré, produirait des hallucinations et des événements psychotiques.

Ils ont également constaté que les croyances et les attentes des gens peuvent les préparer à éprouver des hallucinations. Par exemple, attendre d’entendre un certain mot augmente la probabilité que les gens déclarent l’avoir entendu, même s’il n’a pas été prononcé lors d’une conversation.

Par conséquent, les mystères entourant la parole humaine et sa compréhension seraient également vitaux: ce système peut devenir chaotique d’un instant à l’autre et produire une tendance aux hallucinations.

L’importance des modèles animaux

Enfin, les chercheurs estiment qu’il ne sera possible d’avancer dans le traitement des maladies psychiatriques tant que l’on n’aura pas trouvé un bon moyen de les modéliser chez l’animal. Les résultats de cette recherche, qui intègre des expériences sur des rongeurs et des humains, semblent confirmer cette tendance.

Selon Adam Kepecs, l’un des auteurs de la nouvelle étude, «les modèles animaux ont permis des progrès dans tous les domaines de la biomédecine. Si nous voulons comprendre les bases de la psychose, nous devons avancer dans ce type d’approche », a-t-il conclu.

Référence

Photo de profil:

Un jeu informatique qui incite les souris à vivre des événements ressemblant à des hallucinations pourrait être la clé d’une compréhension plus approfondie de la psychose et d’autres maladies psychiatriques. Crédit: J. Kuhl / École de médecine de l’Université de Washington à Saint-Louis.

